Estate 2024 a Firenze: eventi e spettacoli da non perdere a luglio

In città, l'estate 2024 offre un calendario ricco di eventi culturali e musicali, come i concerti imperdibili di Noemi il 12 luglio e di Max Gazzè il 29 luglio. Il cinema all'aperto e il festival "Firenze Suona Estate" arricchiranno le serate con proiezioni sotto le stelle e eventi diffusi nei quartieri

Sono tanti gli eventi in programma a luglio a Firenze che renderanno l'estate 2024 ricca di spettacoli e intrattenimenti per tutti i gusti. La città offrirà un ampio ventaglio di appuntamenti imperdibili, tra concerti e iniziative culturali che animeranno le serate estive fiorentine. Ecco alcuni eventi da non farsi sfuggire.



I concerti



Per gli appassionati di musica, ci saranno concerti da non perdere come quello di Noemi il 12 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale e Max Gazzè il 29 luglio al Teatro Romano di Fiesole. La band I Hate My Village andrà invece in scena all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale il 28 luglio, e Vasco Brondi che si esibirà il 23 luglio sempre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Torna, fino al 16 luglio, anche il festival “Secret Florence”, con show musicali, cinema, spettacoli di danza e performing art a ingresso gratuito. Tra gli eventi da segnare sul calendario, il 4 luglio, presso la terrazza di Villa Strozzi si terrà “Florentia” che porterà in scena una lunga serie di registrazioni sul campo effettuate durante le due principali manifestazioni tradizionali fiorentine, come lo Scoppio del Carro e il Calcio Storico, riproposte in chiave musicale.



Altri eventi in città



Tra gli eventi da non perdere, il cinema all’aperto a Firenze torna ad accendere il proiettore con conferme e novità per la stagione 2024 delle arene estive. Accanto ai tradizionali schermi sotto le stelle come Chiardiluna e Poggetto, i film arrivano anche nel cortile di Sant’Orsola, mentre la Manifattura Tabacchi ha previsto un nuovo allestimento. Qui, tra le serate più attese curate dalla Fondazione Stensen, il 5 luglio la regista Elettra Fiumi ripropone il dialogo intorno all’architettura radicale fiorentina del gruppo 9999, riportando in vita paesaggi emotivi e storici della città. Come ogni anno, con l’Estate Fiorentina, torna anche "Firenze Suona Estate", festival di musica e letteratura diffuso nel territorio comunale. Realizzato anche col contributo di Fondazione CR Firenze, è diffuso nei quartieri e offre 15 eventi di vario tipo, tutti a ingresso gratuito, intrecciando tradizione e nuove proposte, musica colta e popolare, cultura locale e universale. A luglio sono in programma due eventi: “Tarabaralla” sabato 6 luglio e “Eterni” martedì 23 luglio con uno spettacolo sulle vite brevi e romantiche di grandi compositori.



