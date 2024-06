Gli 11 ristoranti con la vista migliore del mondo: 2 sono in Italia

Introduzione

The World's 50 Best Restaurants ha messo insieme la lista con i locali dove mangiare più scenici a livello globale: è un viaggio che porta da New York al Cairo, dalla Nuova Zelanda alle scogliere canadesi e dalle metropoli malesiane alle valli vinicole del Messico.

L'Italia è l'unico Paese con due strutture: una è sul Lago di Garda, l'altra è sulle Dolomiti.