Migliori detersivi per lavastoviglie, la classifica di Altroconsumo

Altroconsumo ha pubblicato i risultati ottenuti da 42 detersivi per lavastoviglie in formato monodose, pastiglie e tabs, in gel e in polvere. Nell'ultimo caso si tratta di un prodotto solo. "È un prodotto di una linea a basso impatto ambientale - spiega l'organizzazione - che però non può ottenere il nostro titolo di Miglior Scelta Green per la qualità globale insoddisfacente". Titolo come Miglior Scelta Green che è andato invece a Amo essere Eco Dexal (Eurospin) e Esselunga per chi ama la natura Tutto in uno

