Il bisfenolo A, solitamente abbreviato in BPA, è una molecola usata come additivo nella produzione di diversi materiali, come le plastiche, ma anche in resine utilizzate per il rivestimento dei metalli. Per questo è molto presente in oggetti di uso comune, anche in quelli destinati ai bambini. Scopriamo, attraverso l'inchiesta di Altroconsumo, in che quantità e quanto è dannosa per i più piccoli e non solo



