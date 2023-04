I bambini hanno paura dell'anestesia? Un videogioco per superarla

L'invenzione è di un'infermiera e ricercatrice dell'Ohio, Abby Hess, del Cincinnati Children's Hospital. Ha inventato EZ Induction ascolta articolo Condividi

I bambini, e non solo loro, hanno molta paura dell'anestesia. Non è semplice pensare di essere preparati dagli infermieri per un intervento chirurgico, circondati da bisturi e sconosciuti che indossano maschere, cappelli e guanti. Insomma, un'immagine non proprio meravigliosa. Ecco allora che un'infermiera e ricercatrice dell'Ohio, come riporta Usa Today, ha creato un videogioco per il controllo del respiro che rende il processo molto meno stressante per i bambini. In sostanza, Abby Hess, del Cincinnati Children's Hospital, ha inventato EZ Induction. Il videogioco, in cui la maschera per anestesia è il controller del gioco e aiuta i bambini dai 2 ai 10 anni a rilassarsi. Per intenderci, il gioco fa familiarizzare i bambini con la respirazione attraverso una maschera. (LA SIRINGA SMART - L'ANESTESIA AGLI ANZIANI NON METTE A RISCHIO LE FUNZIONI COGNITIVE)

L'invenzione "Volevo trovare un modo per rendere questa esperienza molto più semplice per i pazienti e i bambini sono coinvolti e a loro agio con la tecnologia", ha detto Hess a Usa Today. E ancora: “Ho sempre visto genitori dire: ‘È stato meraviglioso. Questo ha davvero aiutato mio figlio, e in realtà ha aiutato anche la mia ansia ", ha detto Hess. Gli studi dimostrano che il punto più alto di ansia preoperatoria nei bambini di solito si verifica appena prima che vengano portati in sala operatoria. L'ansia è qualcosa che Hess vede ogni giorno. "A volte i genitori sono con loro, a volte no, ma certamente essere separati può essere spaventoso. In precedenza, chiedevamo ai bambini di indossare la maschera e i bambini che avevano paura spesso non lo facevano. Se i bambini si abituano a respirare attraverso la maschera, sono più a loro agio nel farlo quando vanno a dormire se possono impararlo nell'area preoperatoria". approfondimento A Pescara intervento chirurgia robotica senza anestesia