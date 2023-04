9/11 ©Ansa

Un buon modo per contrastare l’inquinamento è quello di informarsi per diventare consumatori consapevoli dei propri impatti ambientali e compiere le scelte migliori per tutelare gli oceani. Sapendo, per esempio, che le microplastiche dei dentifrici, dei prodotti per il corpo o dei vestiti finiscono in mare attraverso le acque reflue, si sarà coscienti del pericolo che corre non solo la fauna marina che le può ingerire ma anche chi mangia prodotti a base di pesce

