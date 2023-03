Auto, dal 2035 solo vetture nuove a emissioni zero. Salvi gli e-fuels

7/9 ©IPA/Fotogramma

La Commissione Europea ufficialmente non si espone troppo, ma nel testo della dichiarazione allegata al regolamento si parla esclusivamente di Rfnbo, acronimo da business school che sta per Renewable Fuels of Non-Biological Origin, definizione che non include i biocarburanti. E, a quanto si è appreso a Bruxelles, non è nei suoi piani proporre un'eccezione simile a quella concessa per gli e-fuels anche per i biocarburanti