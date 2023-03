Auto, via libera del Consiglio Ue allo stop a benzina e diesel

I ministri dell'energia Ue hanno approvato il regolamento che prescrive lo stop ai motori endotermici per le auto e i furgoni nuovi a partire dal 2035. Il ministro Pichetto Fratin: "Ci adopereremo, nell’ambito delle procedure di approvazione degli atti legislativi indicati dalla Commissione, a far considerare anche i biocarburanti tra i combustibili neutri in termini di CO2"

I ministri dell'energia Ue hanno approvato il regolamento che prescrive lo stop ai motori endotermici per le auto e i furgoni nuovi a partire dal 2035. Ciò sulla scorta di una dichiarazione della Commissione al momento non resa nota che stabilisce di fatto una specie di deroga per i motori endotermici alimentari da carburanti sintetici. L'Italia, che puntava a inserire anche i biocarburanti tra le alternative ed è invece stata tagliata fuori dall'intesa con la Germania, non ha votato contro, ma si è astenuta. I ministri dell'Energia dell'Ue hanno approvato un piano per immatricolare auto e furgoni nuovi dal 2035 se funzionanti con motori a scoppio usando carburanti neutri in termini di emissioni: lo ha detto la ministra svedese dell'Energia Ebba Busch. La decisione è stata presa sulla base di una dichiarazione della Commissione che stabilisce di fatto una specie di deroga per i motori endotermici alimentati da carburanti sintetici, accontentando il pressing di Berlino.