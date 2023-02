3/8 ©Ansa

PROMOZIONI. La promozione in uno Stato membro di un bene che viene pubblicizzato come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, anche se in realtà è significativamente diverso per composizione o caratteristiche (il cosiddetto "dual quality product"), diventa una pratica ingannevole

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia