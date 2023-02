2/8 ©Ansa

In sostanza, anche se il bonus benzina o carburante non concorre alla formazione del reddito – ed è perciò salvo dalle tasse – i contributi previdenziali sono soggetti comunque alle relative trattenute, che come ricorda Repubblica sono intorno al 30% per le aziende e poco più del 9% per i lavoratori

