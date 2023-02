Prezzo dei carburanti in lieve rialzo, benzina self a 1,862 euro/litro

Economia

L’obiettivo è portare l’Europa alle emissioni zero nel 2050. Le auto alimentate in maniera tradizionale continueranno comunque a circolare: lo stop è rivolto alla vendita dei veicoli nuovi. Intanto in Italia si sono esauriti in meno di un mese i 150 milioni di incentivi per le auto ibride o benzina e gasolio a basse emissioni