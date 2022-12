Saldi, come non farsi truffare: arrivano norme a tutela consumatori

3/10 ©Ansa

Con le nuove norme, poi, si riconduce alla nozione di pratica ingannevole anche la promozione di un bene in uno Stato membro come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche

Carta risparmio 2023: cos’è, a chi è rivolta e cosa permette di comprare