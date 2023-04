Cambio gomme estive 2023, quando farlo: le regole

2/8 ©IPA/Fotogramma

Per prima cosa è importante ricordare che chi ha optato per l’acquisto degli pneumatici 4 stagioni può circolare sulle strade per tutto l’anno con le stesse gomme. Dal 15 aprile cade anche l'obbligo di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli, ovvero le catene, sulle strade in cui l'obbligo è stato esplicitamente segnalato

