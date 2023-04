7/13 ©IPA/Fotogramma

"Il disallineamento a danno degli automobilisti tra i valori dei cosiddetti 'listini ufficiali' e quelli di mercato è un problema noto da tempo. - afferma Luigi Mercurio, presidente dell'Aiped, l'associazione italiana dei periti estimatori danni - Sul manuale che i periti assicurativi studiano per preparare l'esame di ammissione al ruolo da anni si precisa che i cosiddetti listini sono un punto di partenza per arrivare a determinare il valore di un auto e per farlo serve valutare il veicolo in concreto e fare ricerche di mercato"