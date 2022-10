9/21

49. SVIZZERA Da quando ha 14 anni, Daniel Humm lavora in cucina per dimostrare al padre che lo voleva architetto di aver fatto la scelta giusta. Nel 2017 il nostrano Massimo Bottura ha passato lo scettro a Humm per il migliore ristorante nel quadro del World's 50 Best Restaurant. Dopo le fatiche giovanili nei cinque-stelle svizzeri, l'approdo negli Usa. Si ispira per il suo lavoro all'aforisma del pittore statunitense d'origine olandese Willem De Kooning: «I have to change to remain the same»