La protagonista di "Giorni felici", l'ultimo graphic novel della fumettista Zuzu, vive le emozioni in modo così forte da trasformarsi fisicamente. E i libri che consiglia parlano proprio di un’emozione, la rabbia: “Una cosa divertente che non farò mai più” di David Foster Wallace (minimum fax), “L’ombra dello scorpione” di Stephen King (Bompiani), “Acido solforico” di Amélie Nothomb (Voland)

