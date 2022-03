Le storie di Zuzu ci ricordano che forza e felicità non sono sinonimi

La protagonista di "Giorni felici", l'ultimo graphic novel di Zuzu, si chiama Claudia e - come racconta lei, Zuzu appunto, durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24 - "vive così intensamente le proprie emozioni che non può nascondere l’effetto che hanno su di lei". A Claudia così possono spuntarle ali, coda e zanne e "questo - dice sempre Zuzu - oltre a accentuare la sua natura selvaggia, è anche il modo che ho usato per sfruttare appieno una libertà che forse solo il fumetto ha: quella, cioè, di cambiare la realtà in base all’immaginazione dell’autore trasformandola e rimaneggiandola all’infinito".