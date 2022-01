Masneri: "Il 'vaffa' di Arbasino? Un rito apotropaico"

Alberto Arbasino è stato uno dei pochi autori davvero proverbiali del Novecento italiano. Proverbiale, va detto, proprio in senso letterale: perché capace di coniare espressioni rimaste ancora oggi incollate nel nostro frasario quotidiano ("la casalinga di Voghera", il "signora mia", "la gita a Chiasso", e si potrebbe a lungo continuare) e però anche perché in grado di riempirne di senso molte altre.

Il "vaffa" come rito apotropaico

Gli esempi del genio linguistico di Arbasino - spiega Masneri - sono infiniti e non si limitano solo ai neologismi, trasformando anche un insulto ordinario in un amuleto e in uno scudo stellare: "Chiunque faccia il giornalista o lo scrittore oggi è abituato a sentire richieste di tutti i generi: presentazioni gratis all’ultimo momento, contributi audio su 'argomenti a piacere', fantomatici progetti di agenti letterari farlocchi o di case di produzione sconosciute . Uno potrebbe pensare che sia una cosa di oggi e invece no: è sempre stato così. Arbasino raccontava di quando già negli anni Sessanta gli arrivavano telefonate fastidiose e pressanti. E lui, per difendersi, aveva trovato questo artificio, o meglio questa specie di arma letale: il 'vaffa' appunto, che nel suo caso diventava una specie di rito apotropaico per scacciare richieste irricevibili di molestatori che si trovano solo nella professione dell’intellettuale, visto che nessuno chiederebbe un favore gratis a un idraulico o a un avvocato".