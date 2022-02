Chi era Enzo Paroli, l’antifascista che salvò il giornalista di Mussolini

La storia è questa: nel novembre 1945, a pochi mesi dalla fine della seconda guerra mondiale, un avvocato antifascista di nome Enzo Paroli incontra nel carcere di Canton Mombello, a Brescia, Telesio Interlandi, "il direttore preferito da Mussolini" nonché l'autore di alcuni delle più violente campagne antisemite durante il regime fascista. Paroli non ha nulla in comune con Interlandi. Eppure non solo deciderà di difenderlo, ma - approfittando della rocambolesca scarcerazione del giornalista - correrà anche il rischio di nascondere lui e la sua famiglia nello scantinato della sua villa per oltre otto mesi.

È da questa vicenda che muove Virman Cusenza in "Giocatori d'azzardo", un saggio da poco arrivato in libreria nella collana delle Scie Mondadori per provare a rispondere a questa domanda: come mai "un coraggioso avvocato che nasce da un padre tra i fondatori del Partito socialista e di cui condivide la fede antifascista fino ad andare in galera al suo posto decide di assumere la difesa di un noto direttore che ha orchestrato la propaganda antisemita del regime e con i suoi giornali ne è stata la falange più avanzata"?