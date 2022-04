Starnone: “La scrittura in sé è spreco. La letteratura? Disperde e disgrega”

"Sono cresciuto in un ambiente sostanzialmente dialettofono: per me l’italiano era un altro mondo e un altro luogo, e la sua scoperta ebbe una fascinazione molto forte". È ciò che ricorda Domenico Starnone nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24. Nell'intervista, Starnone racconta come il giovane protagonista del suo ultimo romanzo ("Vita mortale e immortale della bambina di Milano") scopra che "l’italiano, cioè la lingua acquisita, è spesso inaffidabile e malgovernata".

"Le speranze che lui vi ha riposto non sono soddisfacenti - spiega lo scrittore - c’è sempre qualcosa che resta fuori e che la lingua non riesce a trattenere".