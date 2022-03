Marco Peano: “La provincia? Una lente di ingrandimento in cui tutto è a vista”

Il libro di questa settimana si intitola "Morsi", l'ha scritto Marco Peano, è pubblicato da Bompiani ed è in gran parte ambientato in un paese piemontese, Lanzo Torinese, durante le vacanze di Natale di 25 anni fa. Ha per protagonisti due ragazzi che dovranno fare i conti con un episodio letteralmente spaventoso, ma è in realtà, e innanzitutto, un romanzo sulla crescita e dunque sul cambiamento. "Raccontare la fine degli anni Novanta significa anche raccontare la coda di un’epoca irripetibile come tutte, certo, ma soprattutto un’idea di adolescenza che non è più replicabile", spiega Peano nella nuova puntata di "Incipit", la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri (qui le puntate precedenti).