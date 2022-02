Daria Bignardi: "Anche i libri possono rovinarci la vita"

La giornalista e scrittrice torna in libreria con un diario pubblicato da Einaudi. E a Sky TG24 racconta: "Tutti i ragazzini a un certo punto scoprono il male. A me è capitato con un romanzo russo: ricordo benissimo di aver scoperto con quella lettura la malvagità e di averla trovata molto interessante"

Il nuovo libro di Daria Bignardi si intitola "Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici". Parla evidentemente di libri, certo, ma parla soprattutto del loro potere, della loro seduzione e di quanto questo potere e questa seduzione siano concreti e quotidiani. Dunque, inevitabilmente, parla anche del male. "Tutti i ragazzini, a un certo punto, lo scoprono", racconta in questa intervista, prima di aggiungere che nel suo caso la porta d'accesso per quella conoscenza è stato un romanzo letto a tredici anni ("Il demone meschino" di Fëdor Sologub) in un'edizione tascabile Garzanti vecchia e squinternata.