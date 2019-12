Il 2019 sta per finire, ma l'anno che verrà si preannuncia ricco di film attesissimi. Checco Zalone è pronto a superare se stesso con la sua prima prova da regista in "Tolo Tolo", mentre nelle sale arriverà il 25esimo James Bond, girato in larga parte proprio in Italia. Tanti anche i lungometraggi per gli amanti dei fumetti e del cinema d'autore. Ecco i film più attesi del 2020.

Tolo Tolo

Dopo i successi di "Cado dalle nubi" (2009), "Che bella giornata" (2011), "Sole a catinelle" (2013), "Quo vado?" (2016), il 1° gennaio 2020 Checco Zalone torna al cinema con un nuovo film. La pellicola si chiama "Tolo Tolo" e, per la prima volta, vedrà il comico di origini pugliesi cimentarsi anche dietro la macchina da presa, nel ruolo di regista. Nei suoi film precedenti aveva sempre affidato questo compito a Gennaro Nunziante. Nel cast con Zalone, ci saranno anche Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik.

Piccole donne

Il 9 gennaio 2020 Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen daranno un nuovo volto alle "Piccole Donne" concepite da Louisa May Alcott. Nonostante sia stato scritto oltre 100 anni fa, l'omonimo romanzo continua a essere esplorato dai cineasti di tutto il mondo. Dopo la prova in "Lady Bird" Saoirse Ronan, che interpreterà Jo March, sarà nuovamente diretta da Greta Gerwig. Nel cast è presente anche Timothée Chalamet, cui spetterà il compito di vestire i panni di Laurie.

Richard Jewell

Clint Eastwood torna alla regia per dirigere Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde e Paul Walter Hauser in "Richard Jewell". La storia ruota attorno alla figura di una guardia di sicurezza della società telefonica AT&T, che riuscì a sventare un attacco bomba durante le Olimpiadi di Atlanta del 1996. Ma da eroe, fu considerato il vero colpevole, ricevendo una vera e propria persecuzione mediatica. Il film è ispirato al pezzo di Marie Brenner per Vanity Fair "The Ballad of Richard Jewell". L'uscita nelle sale è prevista per il 16 gennaio 2020.

Dolittle

Il dottor Dolittle torna sullo schermo con il volto di Robert Downey Jr.. Stephen Gaghan dirigerà lui con Tom Holland, John Cena, Marion Cotillard, Ralph Fiennes nella nuova trasposizione cinematografica dedicata al celebre personaggio letterario. Nel film il medico deve lasciare la sua villa, dove vive barricato, per partire alla ricerca di una cura per la Regina Vittoria. Esce il 30 gennaio 2020.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Il primo appuntamento per gli amanti dei fumetti nel 2020 è per il 6 febbraio con l'uscita di "Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)". Il film, diretto da Cathy Yan, è lo spin-off di "Suicide Squad". Protagonista Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. Si racconta di una Gotham orfana di Batman, difesa da un gruppo di temerarie eroine, impegnate nella lotta contro Maschera Nera.

The King's Man - Le Origini

Il 13 febbraio 2020 arriva nei cinema "The King's Man - Le Origini", il film dedicato all'agenzia segreta più elegante d'Inghilterra. Firma il prequel Matthew Vaughn, sceneggiatore e regista. Siamo agli inizi del Novecento, quando una misteriosa organizzazione criminale sta creando un piano che potrebbe portare alla morte di milioni di persone. Nel cast: Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Tom Hollander.

Mulan

Disney lancia il rifacimento in carne e ossa di un classico d'animazione: "Mulan". Le polemiche su questo film già si sprecano. L'attrice protagonista ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle manifestazioni ad Hong Kong tramite i social, dividendo l'opinione pubblica. Poi dalla Cina sono arrivate numerose lamentele sulle inesattezze storiche, visibili già dal trailer. Il film riprende l'originale animato del 1998, con Mulan che decide di arruolarsi fingendosi un uomo. Uscirà il 26 marzo 2020.

No Time To Die

"No Time To Die" è il nuovo film della saga dedicata a 007, una pellicola più italiana che mai. Alcune scene sono infatti state girate tra Matera, Maratea, Gravina in Puglia e Sarpi. Per la quinta volta Daniel Craig veste i panni dell'agente segreto di Sua Maestà, Bond è chiamato di nuovo in servizio per ritrovare uno scienziato scomparso. Nei panni del cattivo ci sarà Rami Malek. La regia è di Cary Joji Fukunaga. Nel cast anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw. L'arrivo nei cinema è previsto per il 9 aprile 2020.

Hidden Life - La vita nascosta

Terrence Malick torna al suo linguaggio cinematografico classico e molto amato, affrontando temi universali della vita umana, attraverso l'esistenza di gente comune. Nella pellicola ci sono anche le ultime interpretazioni di Bruno Ganz e Michael Nyqvist. La pellicola racconta la vita di Franz Jagerstatter, personaggio realmente esistito, martirizzato per il suo pacifismo e voglia di non piegarsi al nazismo. A interpretarlo sarà August Diehl, già visto in "Bastardi senza gloria". Il film ha anche scenari italiani, con riprese fatte tra Bressanone, Brunico e Sappada. Sarà nelle sale a partire dal 9 aprile 2020.

Black Widow

Scarlett Johansson dice addio all'universo Marvel con "Black Widow" un film dedicato al suo personaggio, la Vedova Nera. A dieci anni dalla prima interprestazione di Natasha Romanoff, l'attrice saluta il franchise con un prequel rispetto ai film "Avengers". La storia sarà focalizzata sul passato della Vedova Nera. Uscirà al cinema il 29 aprile 2020.

Barbie

La bambola più amata dalle bambine avrà il suo live action. Il 7 maggio 2020 Margot Robbie interpreterà l'amato personaggio, già protagonista di oltre 30 film e cartoni animati. A dirigere il film ci sarà Greta Gerwig, che si è occupata della sceneggiatura del film insieme al suo compagno Noah Baumbach. Barbie partirà alla scoperta del mondo, aiutando le persone sul suo cammino, fino a un nuovo ritorno a casa.

The Gentlemen

"The Gentlemen" è la nuova prova del regista Guy Ritchie. La storia racconta di Mickey Pearson, un americano capace di costruire un impero basato sullo spaccio illegale di marijuana. Quando decide di ritirarsi, la situazione degenera perché in tanti mirano a prendere il suo posto. Cast stellare per questo nuovo film, che vanta un soggetto completamente originale di Ritchie: reciteranno Henry Golding, Kate Beckinsale, Matthew McConaughey, Hugh Grant, Jeremy Strong. Sarà nelle sale a partire dal 7 maggio 2020.

Fast & Furious 9

Il 21 maggio 2020 arriverà nelle sale "Fast & Furious 9". Nel nuovo capitolo della saga non ci sarà Dwayne Johnson nel ruolo di Luke Hobbs. Presente invece Charlize Theron nei panni Cipher, una pericolosissima e inflessibile cyberterrorista. Nel cast anche Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Helen Mirren.

Wonder Woman 1984

Dopo il successo del primo "Wonder Woman", Gal Gadot torna a vestire i panni della principessa delle Amazzoni in "Wonder Woman 1984". In questa seconda avventura dovrà vedersela con Cheetah, temibile avversaria dell'eroina. Chris Pine torna nel ruolo di Steve Trevor, grande amore di Diana Prince-Wonder Woman,. Il film, diretto da Patty Jenkins, sarà nelle sale a partire dal 4 giugno 2020.

Top Gun - Maverick

Dopo 34 anni dall'uscita del primo film dedicato al celebre Maverick, Tom Cruise torna a vestire i panni del pilota in "Top Gun - Maverick". Tra gli allievi c'è anche Bradley, figlio di Goose, che vuole diventare pilota come suo padre. Nel cast ritroviamo anche Val Kilmer nei panni dell'algido Tom Kazansky detto Iceman. Inoltre, ci saranno anche Jennifer Connelly, Jon Hamm e Monica Barbaro. L'uscita è attesa per il 25 giugno 2020.

Minions: The Rise of Gru

Un nuovo capitolo per gli appassionati dei Minions metterà al centro la giovinezza e le prime imprese di Gru, il loro datore di lavoro. Si racconta anche la genesi dei Minions, che in origine dovevano assomigliare a dei troll. Sarà nelle sale a partire dal 27 agosto 2020.

Soul

Il 23esimo lungometraggio Pixar sarà diretto da Pete Docter, uno dei volti storici della casa di produzione californiana. "Soul" racconta la storia di Joe Gardner, un professore di musica delle medie, che sogna da sempre di esibirsi in pubblico suonando jazz. Quando arriva la sua possibilità, subisce un incidente che stacca la sua anima dal corpo. L'uscita è prevista per il 16 settembre 2020.

Tenet

Christopher Nolan firma un nuovo film di cui si sa veramente pochissimo. Alcuni scommettono su una specie di sequel di "Inception", ma bisognerà aspettare la seconda metà del prossimo anno per saperlo. Nel cast: Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, John David Washington, Aaron Taylor-Johnson.

The French Dispatch

Wes Anderson torna al cinema con alcuni dei suoi attori feticcio: Timothée Chalamet, Elisabeth Moss, Willem Dafoe, Bill Murray, Saoirse Ronan. "The French Dispatch" è la storia della redazione di un quotidiano americano, spalmato su un lungo lasso di tempo: più che un semplice film, una lettera d'amore per il giornalismo. Il ruolo principale è di Frances McDormand. L'uscità è prevista negli Stati Uniti nella seconda metà dell'anno.

Assassinio sul Nilo

Dopo "Assassinio sull'Orient Express", Kenneth Branagh torna a vestire i panni di Hercule Poirot, il geniale detective belga inventato da Agatha Christie. Tratto dal romanzo "Poirot sul Nilo", "Assassinio sul Nilo" vedrà un cast di altissimo livello per aiutare l'investigatore a sciogliere il mistero. Ci saranno: Jodie Comer, Gal Gadot, Armie Hammer, Tom Bateman. Anche in questo caso bisognerà aspettare la seconda metà del 2020.

West Side Story

Il 16 dicembre 2020 arriverà nei cinema il rifacimento di "West Side Story" ad opera di Steven Spielberg. A cinquant'anni di distanza dal primo adattamento cinematografico, torna la storia di una versione moderna e newyorkese dell'amore tragico incarnato da Romeo e Giulietta. Spielberg ha promesso un adattamento più fedele all'originale teatrale.

Freaks Out

"Freaks Out" è il nuovo film di Gabriele Mainetti, già regista di "Lo Chiamavano Jeeg Robot". I protagonisti sono dei freak, dei disadattati mebri di un circo, legati tra loro come fratelli. Nel cast ci sono Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini. Non c'è ancora una data certa, ma sarà al cinema entro la fine del 2020.