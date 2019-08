Trent Reznor e Atticus Ross per la colonna sonora del film "Soul"

Trent Reznor e Atticus Ross, già insieme nei Nine Inch Nails, proseguono il loro sodalizio artistico anche nel mondo delle colonne sonore. Il prossimo soundtrack a doppia firma li vedrà alle prese con la musica del nuovo film d’animazione Pixar: “Soul” uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 giugno 2020. Ecco tutte le anticipazioni sulla pellicola e un rapido excursus dei progetti musicali dell’accoppiata Trent Reznor e Atticus Ross.

“Soul”, il nuovo film d’animazione griffato Pixar

Il nuovo lungometraggio d’animazione Pixar, “Soul”, è diretto da Pete Docter (già regista di “Inside Out” e “Up”) e vanta un cast stellare di doppiatori. Sarà Jamie Foxx a dare la voce al protagonista del film, Joe Gardner, un disilluso insegnante di musica con la passione per il jazz. Il suo sogno nel cassetto è esibirsi nel più importante jazz club di New York, il leggendario The Blue Note. Quando finalmente riesce ad ottenere una serata, a causa di un incidente Joe perde la vita; la sua anima si ritroverà da You Seminar, una sorta di accademia celeste dove le anime sono guidate nella ricerca del loro corpo umano. Come svelato nel panel Disney al D23 Expo di Anaheim, insieme a Foxx nel cast vocale di “Soul” ci saranno anche Tina Fey, Daveed Diggs, Phylicia Rashad e Questlove. La colonna sonora è stata affidata nelle sapienti mani del duo Trent Reznor - Atticus Ross, che questa volta si ritroveranno alle prese con la musica jazz; nel soundtrack ci saranno anche brani originali di Jon Batiste. L’uscita del film delle sale cinematografiche statunitensi è stata annunciata per il 19 giugno 2020, pochi mesi dopo “Onward”, l’altra attesa pellicola Pixar.

Trent Reznor e Atticus Ross nel mondo delle colonne sonore

Oltre a suonare insieme nei Nine Inch Nails, negli ultimi anni Trent Reznor e Atticus Ross hanno dato vita a un sodalizio artistico lavorando a quattro mani a moltissime colonne sonore. I due hanno composto le musiche per numerosi film di successo come “The Social Network” (vincendo l’Oscar per la “migliore colonna sonora” nel 2011), “Gone Girl”, “Millenium - Uomini che odiano le donne”, “Patriots Day” e tanti altri. A fine 2018 è uscito il soundtrack di “Mid90s”, film che ha segnato il debutto da regista di Jonah Hill (due candidature agli Oscar come miglior attore non protagonista in “The Wolf of Wall Street” e “L’arte di vincere”). Sempre sul finire dello scorso anno, il duo ha pubblicato in vinile la personale versione del main theme di un classico del cinema horror: “Halloween” di John Carpenter. Il regista ha dato la sua benedizione per la realizzazione del disco, la cui uscita è stata legata alla distribuzione nelle sale cinematografiche del nuovo “Halloween” diretto da David Gordon Green. Tra gli ultimi progetti di Reznor e Ross vi è la colonna sonora di “Watchmen”, nuova serie TV prodotta da HBO in uscita a ottobre 2019. “Soul”, film d’animazione firmato Disney Pixar di cui i due artisti cureranno personalmente le musiche, uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a giugno 2020.