Trent Reznor e Atticus Ross: la loro versione di "Halloween" in vinile

L’accoppiata Trent Reznor - Atticus Ross (già al lavoro insieme nei Nine Inch Nails) pubblicherà in vinile la personale versione del main theme di un classico del cinema horror: “Halloween” di John Carpenter. La canzone era già stata resa disponibile all’ascolto lo scorso anno, come celebrazione del terzo album in studio di Carpenter pubblicato proprio nel 2017: “Anthology: Movie Themes 1974-1998”. Il prossimo 26 ottobre alla release digitale farà finalmente seguito la pubblicazione in formato vinile, il 12” uscirà per l’etichetta Sacred Bones (la stessa del celebre regista e musicista statunitense). Sul lato A sarà incisa la traccia di Trent Reznor e Atticus Ross, mentre sul lato B la versione 2017 dello stesso Carpenter. Il regista ha dato la sua benedizione per la realizzazione di questo disco, la cui uscita si lega alla distribuzione nelle sale cinematografiche del nuovo “Halloween” diretto da David Gordon Green.

Halloween: 40 anni di storia del cinema horror

Nel 1978 John Carpenter ha dato inizio alla storia del folle e spietato assassino Michael Myers con il film da lui scritto e diretto: “Halloween - La notte delle streghe”. La pellicola originale è stata girata in 20 giorni con un budget di soli 325.000 dollari, per poi incassarne oltre 70 milioni al botteghino. Un vero successo per un film low budget, che ha poi dato il via ad un’intera saga con protagonista Michael Myers. In questo ottobre 2018 è uscito nelle sale cinematografiche l’undicesimo capitolo della serie horror dedicata a “Halloween”, l’omonimo film è stato co-scritto e diretto da David Gordon Green. Tra gli interpreti principali di nuovo sul grande schermo Jamie Lee Curtis e Nick Castle, già attori nel film del 1978 (che segnò l’esordio nel mondo del cinema per la Curtis) che tornano a vestire rispettivamente i panni di Laurie Strode e Michael Myers. La pellicola si presenta come il sequel diretto di “Halloween - La notte delle streghe”, ignorando quindi tutti gli eventi narrati nei sequel, remake e reboot successivi al film originale. Il film ha riscosso grande successo d’incassi, con un’apertura da 77,5 milioni di dollari in 3.928 sale. “Halloween” ha conquistato il titolo di secondo debutto più remunerativo del mese di ottobre, subito dopo a “Venom” che ha guadagnato 80 milioni di dollari.

Reznor, Ross e il cinema

Negli ultimi anni Trent Reznor e Atticus Ross hanno lavorato insieme a moltissime colonne sonore. I due hanno composto le musiche per film di successo come “The Social Network” (vincendo l’Oscar per la “migliore colonna sonora” nel 2011), “Gone Girl”, “Millenium - Uomini che odiano le donne”, “Patriots Day” e tanti altri. Pochi giorni fa, il 19 ottobre 2018, è uscito il soundtrack di “Mid90s”, film che ha segnato il debutto da regista di Jonah Hill (due candidature agli Oscar come miglior attore non protagonista in “The Wolf of Wall Street” e “L’arte di vincere”). Tra i progetti in corso, Reznor e Ross sono al lavoro sulla colonna sonora di “Watchmen”, nuova serie TV prodotta da HBO in arrivo nel 2019).