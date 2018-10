Sky Cinema Halloween: due canali dedicati su Sky Cinema

Da sabato 20 ottobre a domenica 4 novembre si accendono due canali interamente dedicati alla notte più paurosa dell'anno: Scary Halloween e Happy Halloween . Il primo, sul canale 303 ci propone alcuni classici dell’horror e le prime visioni di INSIDIOUS: L'ULTIMA CHIAVE (23 ottobre, ore 21.15) e SAW: LEGACY (31 ottobre, ore 21.15), il secondo, sul canale 304 sarà ricco di film fantastici per tutta la famiglia e “teen movies” a tinte dark con la prima visione di VAMPIRETTO (30 ottobre, ore 21.15). I titoli sono disponibili anche su Sky On Demand nella collezione HALLOWEEN

Da non perdere la notte di Halloween la prima visione “Saw: Legacy” (mercoledì 31 ottobre alle 21.15 su Scary Halloween, canale 303), l'ottavo film della celeberrima saga horror diretto da Michael e Peter Spierig. Dopo una serie di omicidi che portano il marchio di Jigsaw, la polizia si trova a dare la caccia a un uomo che si pensava essere morto da più di dieci anni. John Kramer è veramente tornato o è solo un inganno? In prima visione anche “Insidious: l'ultima chiave” (martedì 23 ottobre alle 21.15 su Scary Halloween, canale 303), quarto capitolo della spettrale saga diretto da Adam Robitel. Il film si addentra nella vita del personaggio della sensitiva Elise Rainier, mostrandone le origini.

E per i più piccoli, la prima visione “Vampiretto” (martedì 30 ottobre alle 21.15 su Happy Halloween, canale 304), la pellicola d'animazione basata sulla saga letteraria omonima firmata dalla scrittrice tedesca Angela Sommer-Bodenburg. Rudolph sta per compiere 13 anni per la trecentesima volta! Questo perché è un vampiro che vive in Transilvania, ma la sua esistenza viene disturbata dal perfido Rookery, un cacciatore di vampiri che è riuscito a fare prigioniera quasi tutta la sua famiglia.

Per Scary Halloween non mancheranno titoli importanti come SUSPIRIA di Dario Argento, CARRIE LO SGUARDO DI SATANA di Brian De Palma, ROSEMARY'S BABY di Roman Polanski, DRACULA DI BRAM STOKER di Francis Ford Coppola, L’ARMATA DELLE TENEBRE, RESIDENT EVIL, THE RING di Gore Verbinski, CABIN FEVER e AMITYVILLE - IL RISVEGLIO.

Tra i titoli per tutta la famiglia di Happy Halloween COCO, FALLEN, IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE, MONSTER FAMILY, UN FANTASMA PER AMICO, MONSTER HOUSE, PIRAMIDE DI PAURA, SCARY MOVIE, TWILIGHT e LEMONY SNICKET.

