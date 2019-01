Neanche il tempo di abituarci a vederla con la parrucca rosso fuoco e la pelle ricoperta di biacca bianca (nei panni della regina Elisabetta I, nel film storico «Maria regina di Scozia», dove recita accanto a Saoirse Ronan) che Margot Robbie è già pronta alla prossima sfida e al prossimo cambio di look. Con capelli bicolore, frangetta, cuoricino nero dipinto sul viso, catene al collo, top fucsia, giacca multicolor, con tanto di stelle filanti a pendere dalle maniche. Ecco il nuovo volto dell’attrice e - soprattutto - ecco il nuovo volto di Harley Quinn: personaggio che l’attrice australiana ha già interpretato in «Suicide Squad» e che adesso si appresta nuovamente a rivestire in «Birds of Prey», pellicola Warner di cui è appena stato pubblicato un teaser trailer.

I nuovi personaggi della pellicola

Nella pellicola - il cui titolo per esteso è «Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)» - ritroveremo, quindi, l’ex psichiatra impazzita per amore, ma anche alcuni personaggi nuovi di zecca. Tra cui il cattivo Black Mask, interpretato da Ewan McGregor, e le combattenti The Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) e Cassandra Cain aka Batgirl (Ella Jay Basco).

Un’esperienza (quasi) completamente al femminile

Un cast quasi totalmente al femminile, a sua volta diretto da un’altra donna: la giovane regista americana di origine cinese Cathy Yan, qui al suo secondo film, dopo il fortunato esordio con «Dead Pigs», storia di cinque persone che s’incontrano lungo un fiume che porta a Shangai, dove galleggiano appunto i maiali morti del titolo. La sceneggiatura è pure di una donna, Christina Hodson, che, per la nuova apparizione sul grande schermo dell’anti-eroina DC Comics, pare abbia deciso di puntare su un pubblico più adulto, passando dal PG-13 di «Suicide Squad» al R-Rated (vietato ai minori di 17 anni non accompagnati).

Un personaggio «interessante e decisamente più realistico»

«Mi sono innamorata di Harley: mi fa ridere, ma mi fa anche piangere. Ha una tale profondità emotiva che è completamente contrastata da questa esteriorità leggera, di superficie, divertente» racconta Hodson parlando della protagonista della pellicola, che dovrebbe uscire il 17 febbraio 2020. «Anche nei fumetti, quando è al suo meglio, sta facendo qualcosa di male e quando è al suo peggio sta facendo qualcosa di buono. Questo la rende molto interessante e decisamente più realistica, perché è così che le persone sono nella vita reale. Pochissimi sono solo eroi o solo malvagi ed è questo il meraviglioso equilibrio su cui si regge tutto».