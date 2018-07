Birds of Prey: nuovo look per Harley Quinn

Un solo movie per Harley Quinn. L’anti-eroina DC Comics che ha preso parte alla squadra di Suicide Squad sarà protagonista del film Birds of Prey, le cui riprese prenderanno il via il prossimo gennaio. Ecco cosa sappiamo della pellicola.



Una nuova Harley Queen

La prima novità riguarda il look di Margot Robbie, interprete della protagonista. Dimenticate i lunghi codini multicolore e i pantaloncini succinti, la nuova Harley Quinn sarà completamente rinnovata nell’aspetto. A rivelarlo è l’attrice australiana durante una recente intervista: “Oh, sì, sì, avrà un nuovo look. No, non posso davvero darvi altre informazioni però, perché il costume deve ancora essere disegnato. Però di sicuro lei avrà diversi nuovi look tra cui scegliere. Insomma, diciamo che ci saranno dei nuovi costumi di Halloween in giro il prossimo anno”, dichiara alle pagine di Yahoo.



Il cast al femminile

A dare man forte al personaggio DC Comics ci saranno altre colleghe dei fumetti e anche su di loro la Robbie svela una curiosità, ammettendo che le piacerebbe avere a che fare con attrici molto diverse fra loro, come d’altronde succede nella vita reale: “Il cast delle altre protagoniste sarà molto vario perché, come accade nella vita dove non esiste uno schema prestabilito, le attrici saranno di diverse etnie”. Non ci sono ancora conferme, ma secondo alcuni rumors potrebbero entrare a fare parte del cast i personaggi di Black Canary e della Cacciatrice. E Barbara Gordon alias Batgirl? Su di lei le voci sono contrastanti e non è ancora dato sapere se sarà presente nel film. C’è anche chi ipotizza che ci sarà la Gordon ma che non indosserà il costume di Batgirl...



Birds of Prey, cosa sappiamo?

La pellicola, sequel di Suicide Squad, sarà tutta al femminile. E pure vietata ai minori: il sito Omega Underground conferma che il film sarà R-Rated e che le riprese si svolgeranno ad Atlanta, Savannah e Los Angeles. Anche la regia è in rosa: al timone del film ci sarà Cathy Yan, regista cinese conosciuta soprattutto per la sua dark comedy Dead Pigs, mentre la sceneggiatura è affidata a Christina Hodson, che potrebbe anche occuparsi del copione del progetto cinematografico su Batgirl.



A gennaio le riprese

La fase di produzione del film inizierà nel gennaio del 2019 e la troupe dovrà fare i conti con un budget piuttosto ridotto rispetto ai precedenti progetti DC Comics. Il motivo? La Warner Bros. ha deciso non puntare più tutto sugli effetti speciali, dai costi esosi. Ma, sull’onda del successo di titoli come Logan e Deadpool, sceneggiatura e recitazione saranno gli elementi chiave del progetto, come dichiarato dall’attrice Margot Robbie.