E’ ufficiale: Margot Robbie sarà Barbie nel prossimo film sulla bambola giocattolo più celebre di sempre, portando in scena per la prima volta in carne ed ossa l'iconico personaggio.



5 curiosità su Margot Robbie



Da Amy Schumer a Margot Robbie, un’attrice per Barbie

Con quegli occhi chiari e la chioma bionda, è una sorpresa scoprire che Margot Robbie non è stata la prima scelta di Mattel e Warner Bros come protagonista della pellicola: in origine erano state scritturate prima Anne Hathaway e, successivamente, Amy Schumer. Ma quando la Schumer ha abbandonato il progetto cinematografico a causa di una sovrapposizione di scadenze, ecco comparire l’interprete ideale: Margot Robbie sarà protagonista (e anche co-produttrice) del film su Barbie. La 28enne australiana si è detta entusiasta: "Giocare con Barbie - ha dichiarato - promuove la fiducia e la curiosità nel corso del viaggio di un bambino attraverso la scoperta di se stesso. Durante i quasi 60 anni del marchio, Barbie ha permesso ai bambini di immaginarsi in ruoli ambiziosi, da una principessa a un presidente". Il film secondo l’attrice "avrà un impatto tremendamente positivo sui bambini e il pubblico in tutto il mondo".



Margot Robbie, il film su Barbie



Il film su Barbie? Sarà un successo

L’entusiasmo per la partecipazione della Robbie alla pellicola si legge anche nelle parole dell'amministratore delegato di Mattel, Ynon Kreiz: "Barbie è un franchise iconico e siamo lieti della partnership con Warner Bros e Margot Robbie, che ci permetterà di portarla sul grande schermo". Gli fa eco Toby Emmerich, presidente di Warner Bros Pictures, secondo il quale "questo progetto è un buon inizio della partnership con Ynon e Mattel Films. E Margot è la produttrice e attrice ideale per dare vita a Barbie".



RISPONDI AL QUIZ: Quanto conosci Barbie?







Barbie, il film in carne ed ossa

Ora che anche la star protagonista è stata ufficialmente confermata nel nome di Margot Robbie, resta solo da scoprire la trama del film. Non è dato sapere ancora nulla sul tema della pellicola, tuttavia secondo alcuni rumors sarà molto più di un banale film promozionale del marchio. Si tratterà, piuttosto, di una commedia brillante che potrebbe uscire dai luoghi comuni che si sono sempre accompagnati alla bambola bionda. D’altronde al timone del lavoro c’è la regista di Wonder Woman, Patty Jenkins, dunque un taglio femminile fuori dai cliché è (quasi) assicurato. Barbie dovrebbe giungere nelle sale nella primavera del 2020.



Frida Kahlo diventa Barbie, la famiglia della pittrice contro Mattel



Tutti i film di Margot Robbie

Se una star del calibro di Margot Robbie accetta il ruolo di protagonista nel film su Barbie, si può presumere che il progetto cinematografico sia interessante. Stiamo parlando, infatti, di un’attrice che al suo attivo ha diverse performance di successo sul grande schermo, nonché importanti riconoscimenti. L’ascesa di Margot Robbie, dopo diversi ruoli minori, si deve all’interpretazione di Naomi Lapaglia nel film biografico The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese nel 2013, poi l’abbiamo vista in diverse pellicole fra cui La grande scommessa (2015) e Focus - Niente è come sembra (2015), fino al 2016 quando veste per la prima volta i panni dell’anti-eroina Harley Quinn in Suicide Squad di DC Comics. La candidatura all’Oscar e al Golden Globe giunge nel 2018 per la sua interpretazione di Tonya Harding nel film biografico Tonya.