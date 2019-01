Barbie, la bambola più amata dai bambini, sarà interpretata dall'attrice australiana Margot Robbie. L'annuncio è arrivato da Mattel e Warner Bros. I due colossi hanno infatti raggiunto un accordo per la produzione di un film live-action che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche nel 2020.

Robbie: "Sono onorata"

Inizialmente per il ruolo era stata scritturata Amy Schumer ma l'attrice aveva dovuto abbandonare il progetto per una sovrapposizione di scadenze. Così la scelta è ricaduta sulla 28enne australiana che ha indossato i panni della regina Elisabetta I in "Mary, Queen of Scots". "Giocare con Barbie - ha dichiarato - promuove fiducia, curiosità e comunicazione durante il viaggio di un bambino alla scoperta di se stesso". "Nel corso dei quasi 60 anni del marchio - ha aggiunto l'attrice - Barbie ha permesso ai bambini di immaginarsi in ruoli ambiziosi, da una principessa a un presidente". La Robbie si è detta "onorata" di poter ricoprire il ruolo e produrre un film che, spiega, "avrà un impatto tremendamente positivo sui bambini e il pubblico in tutto il mondo".

Margot "attrice ideale per il ruolo"

Entusiasta dell'accordo anche l'amministratore delegato di Mattel, Ynon Kreiz, che ha dichiarato: "Barbie è un franchise icona e siamo lieti della partnership con Warner Bros e Margot Robbie, che ci permetterà di portarla sul grande schermo. Mattel Films è sulla strada per dimostrare l'enorme potenziale del nostro portafoglio di marchi". Della stessa opinione anche Toby Emmerich, presidente di Warner Bros Pictures, che ha commentato: "Questo progetto è un buon inizio della nostra partnership con Ynon e Mattel Films. E Margot è la produttrice e attrice ideale per dare vita a Barbie".