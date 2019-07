Fast & Furious - Hobbs & Shaw: la data di uscita in Italia

Sta per arrivare nelle sale italiane lo spin off di “Fast & Furious”, tutto incentrato sulle figure di Luke Hobbs e Deckard Shaw

Il nuovo attesissimo capitolo della saga di “Fast & Furious” si appresta ad arrivare nelle sale italiane, quasi in contemporanea con l’uscita negli Stati Uniti. Così, presto i fan della serie potranno ritrovare sul grande schermo i loro beniamini, a cominciare da Dwayne Johnson e Jason Statham che - rispettivamente nei panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw - erano già presenti nei precedenti capitoli della serie.

Diretto da David Leitch, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” - che in America è noto semplicemente come “Hobbs & Shaw” - è basato su una storia scritta da Chris Morgan ed è - più che un nuovo capitolo - uno spin-off di “The Fast and the Furious”. Ecco cosa si vedrà, e quando arriverà nei cinema italiani.

“Fast & Furious: Hobbs & Shaw”: la data di uscita

Era il 2015 quando Vin Diesel annunciava la lavorazione di potenziali spin-off della serie “Fast & Furious”; nell’ottobre 2017 è stato infine reso noto che uno spin-off - basato sui personaggi di Luke Hobbs e Deckard Shaw, con Chris Morgan come sceneggiatore - era effettivamente in lavorazione.

Prodotto dalla Universal Picture, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” si pensava inizialmente dovesse essere diretto da Shane Black; solo in un secondo momento, fu annunciato David Letch (già regista di “Deadpool 2” ed ex stuntman) alla regia. Dopo l’ingresso nel cast di Vanessa Kirby nel ruolo di Hattie, sorella di Shaw ed agente dell’MI6 (Jason Statham), e di Idris Elba nel ruolo di Brixton Lore (l’antagonista), il 10 settembre 2018 sono cominciate le riprese a Londra proseguite poi tra Atlanta, le Hawaii, Glasgow e il North Yorkshire, per poi terminare nel febbraio 2019. Con un budget di 200 milioni di dollari, il nuovo capitolo di “Fast & Furious” uscirà nelle sale statunitensi il 2 agosto 2019, per poi approdare l’8 agosto in quelle italiane.

I fan - già estasiati dai due trailer diffusi a febbraio e poi ad aprile - sono in trepidante attesa.

“Fast & Furious: Hobbs & Shaw”: la trama

“Fast & Furious: Hobbs & Shaw” prende il via due anni dopo la sconfitta di Cipher da parte di Dominic Toretto e della sua crew. Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham) hanno preso due direzioni diverse: il primo continua a lavorare come agente del Diplomatic Security Service, mentre tenta di mantenere un rapporto decente con la figlia, il secondo è invece tornato nella sua casa londinese, dove la mamma lo incoraggia a seguire le orme della sorella Hattie, agente dell’MI6.

Hattie è stata incaricata di trovare Brixton Lore (ex agente MI6 divenuto un terrorista e armato di straordinarie tecnologie che gli donano poteri soprannaturali), in possesso di un agente biologico capace di alterare l’umanità. Per sconfiggerlo, Shaw si trova costretto ad allearsi con Hobbs, nonostante gli scontri passati e i tentativi di farsi fuori a vicenda. Seguono adrenaliniche scene d’azione in puro stile “Fast & Furious”, tra Londra, Los Angeles, Chernobyl e le isole Samoa, capaci di tenere lo spettatore incollato alla poltrona fino alla fine.