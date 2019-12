" Mulan " sta per conquistare le sale cinematografiche di tutto il mondo. Pochi minuti fa Walt Disney ha pubblicato il trailer ufficiale della pellicola, scopriamo insieme il filmato e la data di uscita del film .

di Matteo Rossini

Una storia che ha emozionato milioni di persone, un racconto che ha appassionato grandi e bambini, un'eroina che ha conquistato le sale cinematografiche di tutto il mondo, a oltre vent’anni di distanza dal film d’animazione, “Mulan” sta per sbarcare al cinema.

“Mulan”: il trailer ufficiale

Pochi minuti fa Walt Disney ha pubblicato il trailer ufficiale di una delle pellicole più attese del 2020. Il pubblico di tutto il mondo ha subito risposto con grande entusiasmo tanto che al momento il filmato presente sul canale YouTube ufficiale dei Walt Disney Studios ha conquistato più di 100.000 visualizzazioni in meno di un ‘ora.

Il video, dalla durata di oltre due minuti, introduce il pubblico all’interno di una delle storie più celebri della settima arte, basti infatti pensare che il film d’animazione, trentaseiesimo classico targato Disney, incassò oltre 300.000.000 di dollari al botteghino internazionale.

Il trailer di "Mulan" ruota ovviamente intorno alla protagonista che decide di mascherarsi da uomo per poter prendere il posto del padre, chiamato a combattere per difendere la Cina dagli attacchi degli invasori.

Hua Milan entra quindi nell’esercito imperiale spacciandosi per Hua Jun e distinguendosi per determinazione e bravura. Il filmato mostra alcune sequenze d’azione e combattimento in cui la giovane ragazza si trova a dover affrontare sfide e nemici assai agguerriti.

“Mulan”: la data di uscita

“Mulan”, diretta dalla regista neozelandese Niki Caro, arriverà finalmente nelle sale cinematografiche nella prossima primavera, più precisamente il 26 marzo 2020.

La pellicola vedrà come protagonista Liu Yifei, una delle artiste cinesi più famose e di successo a livello internazionale.

Nel corso della carriera Liu Yifei ha collezionato numerosi riconoscimenti cimentadosi anche in altri settori, come ad esempio la discografia. Per quanto riguarda le sue pellicole, tra le più celebri troviamo “Era mio nemico” con Emile Hirsch e “Outcast - L'ultimo templare” con Nicolas Cage.