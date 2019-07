Mulan: online il teaser trailer ufficiale

La leggenda di Hua Mulan sta per tornare al cinema. Nelle scorse ore Disney ha pubblicato il teaser trailer ufficiale in italiano del live action ispirato al cartone animato del 1998 che ha incantato e ammaliato milioni di persone in tutto il mondo.

Mulan: il primo teaser trailer

Il video, dalla durata di circa un minuto e mezzo, mostra le prime immagini di una delle pellicole più attese dal pubblico. Il filmato si apre con una sequenza in cui la protagonista viene informata del suo imminente matrimonio per poi lasciare spazio a parti più adrenaliniche in cui Mulan mostra forza, tenacia e abilità nel combattere.

Il teaser trailer ha subito entusiasmato il pubblico tanto che la versione in italiano ha già superato 76.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore mentre il filmato in lingua inglese è già a quota sette milioni e mezzo. L’uscita di “Mulan” è prevista per il 27 marzo 2020 nelle sale cinematografiche a stelle e strisce.

Mulan: tutto quello che c’è da sapere sul film

La pellicola sarà diretta da Niki Caro, regista neozelandese che avrà l’arduo compito di riportare in vita uno dei cartoni Disney più amati di sempre. Il ruolo della protagonista sarà affidato a Liu Yifei, classe 1987, attrice e cantante molto celebre in Cina. Infatti Liu è tra le artiste più amate in patria, il suo grande debutto internazionale avviene nel 2008 all’interno de “Il regno proibito” di Rob Minkoff nel ruolo di “Golden Sparrow”.

Liu Yifei è stata indicata dai media cinesi come una delle “New Four Dan actresses”, termine coniato per indicare le attrici più promettenti della cinematografia nazionale in grado di assicurare successo al botteghino grazie a talento e popolarità.

“Mulan” è soltanto uno dei numerosi live-action su cui sta puntando Disney, basti pensare ai recenti “Aladdin” con Will Smith nei panni del Genio o a “Dumbo” di Tim Burton con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito ed Eva Green (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice) per poi arrivare a “La Sirenetta”, nei giorni scorsi al centro dei media per l’annuncio di Halle Bailey nel ruolo di Ariel.