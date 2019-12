Il 2019 volge al termine e in tutta Italia sono iniziati i preparativi per i grandi concerti dell'ultimo dell'anno nelle principali piazze italiane. Da Nord a Sud sono tantissimi gli appuntamenti musicali da non perdere, come il Capodanno ecosostenibile di Milano e la Festa di Roma con Skin. Ecco tutti i concerti da non perdere nell'ultima notte dell'anno.

Milano Capodanno For Future

Il Comune di Milano ha deciso di salutare il 2019 con un'iniziativa musicale, ma green. Il 31 dicembre si terrà Milano Capodanno For Future, il primo ecosostenibile d'Italia. A presentarlo ci sarà Filippo Solibello di Radio Rai2. Tra gli artisti che lo raggiungeranno sul palco ci saranno Lo Stato Sociale, Myss Keta e i Coma Cose. Nelle intenzioni degli organizzatori l'obiettivo dell'iniziativa è valorizzare la partecipazione attiva del pubblico.

Festa di Roma 2020

Il 31 dicembre nella Capitale significa Circo Massimo. Qui si terrà Festa di Roma 2020. Sul palco si alterneranno oltre 1.000 artisti, animando 24 ore di concerti e installazioni concepite per l'evento. Ad aprire le danze sarà Ascanio Celestini e la Rustica x Band, seguito dalla compagnia andalusa Aerial Strada. Dopo la mezzanotte, sarà il dj set di Skin, leader degli Skunk Anansie, a intrattenere il pubblico con due ore di musica tecno e house. Il nuovo anno romano inizierà con la Roma Parade, la celebre parata di Capodanno che raduna dagli Stati Uniti migliaia di giovani musicisti delle high schools americane. Appuntamento in centro il 1° gennaio 2020 alle ore 15.

Capodanno in Musica a Bari

Canale 5 ha scelto Bari come città dove portare il Capodanno in musica. Il 31 dicembre 2019 Federica Panicucci condurrà lo show in Piazza Libertà, trasmesso anche da diverse emittenti radiofoniche (R101, Radio 105, Radio Subasio e Radio Montecarlo). Tra gli artisti che si esibiranno nell'ultima notte dell'anno a Bari ci saranno J-Ax, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Anna Tatangelo, Shade, Rovazzi, Riki, Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Elodie, Marianne Mirage.

L'anno che verrà a Potenza e Matera

Dopo due edizioni organizzate a Matera, Rai Uno ha scelto Potenza per il suo spettacolo di Capodanno "L'anno che verrà". Il 2019 lucano si concluderà con lo show condotto da Amadeus, pronto a presentare artisti e cantanti sul palco di piazza Mario Pagano. Ancora nessuna indiscrezione sui nomi. Orfana dello show di Rai Uno, il Comune di Matera ha lanciato un progetto alternativo per salutare l'arrivo dell'anno nuovo. Per il Capodanno di Matera 2020 nella piazza della città dei Sassi ci saranno i Tiromancino. Dopo la mezzanotte si potrà ballare grazie alla presenza dei migliori dj locali.

Emis Killa, Elisa e Vinicio Capossela in Sardegna

Fra le star che si esibiranno a Capodanno ci saranno anche Emis Killa e il trombettista Roy Paci. Insieme animeranno il San Silvestro della Banchina Dogana, ad Alghero. Il loro show fa parte del ricco programma Cap d'Any de l'Alguer, costellato anche di mercatini, teatro di strada e installazioni urbane. Rimanendo in Sardegna, dopo quindici anni di assenza Elisa torna a suonare a Olbia. La cantante, impegnata nel suo "Diari aperti tour" anche a dicembre 2019, si esibirà prima del tradizionale spettacolo pirotecnico che da sempre accompagna il pubblico nell'ultima notte dell'anno. Si ballerà e canterà anche a Cagliari, grazie alla partecipazione di Vinicio Capossella. L'artista si esibirà dalle 22:30 fino alla mezzanotte, passando poi il testimone al dj Nicola Masu.

Fabri Fibra a Padova

Fabri Fibra porterà il suo rap nel cuore di Prato della Valle di Padova. In occasione di Future Christmas, oltre alla sua musica, ci saranno anche performance artistiche e fuochi d'artificio, che animeranno una delle piazze più grandi d'Europa.

Capodanno a Rimini

Il Capodanno a Rimini è da sempre in Piazzale Fellini dove, per celebrare l'arrivo del 2020, ci sarà la musica di Coez. Oltre allo spettacolo, si accoglierà il nuovo anno con pandoro e spumante. Ci sarà anche uno spettacolo in centro storico, a Piazza Malatesta, dove si ballerà con i Planet Funk e la musica dei dj storici della riviera.

I Subsonica a Mantova

Mantova inizierà il countdown per il nuovo anno in piazza delle Erbe, dove si esibiranno i Subsonica. Dopo il loro show la band, impegnata nella promozione del nuovo album "Microchip Emozionale", lascerà spazio allo spettacolo pirotecnico sul Lungolago. Il dj set in piazza accompagnerà i festeggiamenti fino alle prime luci del mattino.

Irene Grandi e i Negrita a Salerno

Salerno è da anni meta di riferimento per gli amanti del Natale, grazie alle sue installazioni luminose che da qualche anno attirano moltissimi turisti. Nel centro storico della città si terranno i festeggiamenti per il nuovo anno. Durante la notte di San Silvestro, in piazza Amendola si esibiranno Irene Grandi e i Negrita.

Tanta musica a Genova

A Genova non ci sarà musica solo a Capodanno. I festeggiamenti inizieranno il 29 dicembre con la musica di Gabry Ponte. Il giorno successivo in Piazza De Ferrari si esibiranno i Boomdabash e, durante la sera di San Silvestro, sarà la voce di Giusy Ferreri ad accogliere il nuovo anno.

Capodanno a Catania e Palermo

Moltissimi eventi, sparsi in tutta la regione, daranno modo a tutti i siciliani di festeggiare l'ultimo dell'anno. A Catania si terrà un grande concerto in Piazza Duomo, dove ci sarà anche Max Gazzè come ultima voce del 2019. A Palermo si esibiranno Mario Biondi in piazza Giulio Cesare, mentre Nino Frassica, Lello Analfino e i Tinturia saranno sul palco del Cep.

Capodanno a Parma e Reggio Emilia

In Piazza Garibaldi a Parma, Morgan e Andy dei Bluvertigo si esibiranno durante il concerto gratuito che inizierà alle ore 22:30 e durerà fino allo scoccare della mezzanotte. Presente anche l'Orchestra di Piazza Vittorio e Ron, che animerà la serata con un excursus dei suoi più grandi successi, sin dagli esordi degli anni Settanta. A Reggio Emilia, in Piazza Martiri del 7 luglio, dalle 23 ci sarà la voce di Nina Zilli a intrattenere tutti coloro che vorranno festeggiare il Capodanno in piazza.