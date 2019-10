Giusy Ferreri, il nuovo singolo è “Momenti perfetti”

Dopo i tormentoni estivi e un tour da sold out, una nuova hit in arrivo per la cantante siciliana

La macchina da tormentoni Giusy Ferreri si rimette in moto. Esce venerdì 18 ottobre il suo nuovo singolo, “Momenti perfetti”. Il brano, scritto da Roberto Casalino e Niccolò Verrienti, prodotto da Katoo, è un’esortazione a concentrarsi sul qui ed ora, a saper cogliere l’attimo e a vivere nel presente e apprezzare le cose semplici che in realtà costituiscono i “momenti perfetti” della vita. È già possibile preordinare il singolo su iTunes e Spotify. La cantante siciliana è reduce dal successo di "Jambo", uno dei tormentoni dell'estate 2019 realizzato insieme agli hitmaker Takagi & Ketra.

Giusy Ferreri e Takagi & Ketra, binomio perfetto

Stavolta non c’è lo zampino di Takagi & Ketra nel nuovo lavoro di Giusy Ferreri. Un sodalizio di straordinario successo, che ha dato vita a un nuovo tipo di sound e che ha profondamente rivoluzionato il panorama della musica pop italiana. Prima “Roma-Bangkok” con Baby K nel 2015, poi “Amore e Capoeira” un anno fa, canzone che ha conquistato il Wind Summer Festival oltre a ben quattro dischi di platino. Per i due producer, Alessandro Merli e Fabio Clemente, rispettivamente Takagi e Ketra, il bottino è ancora più ampio: ricordiamo, tra gli altri, “Vorrei ma non posto” con Fedez e J-Ax, “Oroscopo” con Calcutta e “L’Esercito del Selfie” con Lorenzo Fragola e Arisa.

Un po’ di relax dopo un’estate sulla cresta dell’onda

Si è presa un po’ di vacanza Giusy Ferreri dopo la chiusura di un’estate da incorniciare. I successi radiofonici e un tour col segno ampiamente positivo chiuso a metà settembre sono un buon motivo per andare a festeggiare con la famiglia tra i palazzi e le spiagge di Dubai, dove è stata avvistata l’artista nelle scorse settimane. Di recente, invece, ha fatto capolino a Milano per il concerto del collega Francesco Renga. A parte il nuovo singolo, non sembrano esserci programmi ben definiti per il futuro prossimo della cantante palermitana. Neanche un nuovo album, dopo che l’ultimo, “Girotondo”, risale ormai a più di due anni fa. Una carriera ormai ventennale quella della Ferreri, che inizia da adolescente come frontman di diversi gruppi dell’underground prima del boom datato 2008: è X-Factor a fargli da trampolino di lancio nella sua prima edizione italiana, quella vinta dagli Aram Quartet con la Ferreri a chiudere al secondo posto. L’inedito “Non ti scordar di me”, con la musica di Tiziano Ferro, fa boom nelle classifiche italiane e le regala la notorietà a livello nazionale ma non solo: nel 2010 il suo disco d’esordio “Gaetana” la vede premiata persino agli European Border Breakers Awards, unica cantante italiana ad aver mai vinto il riconoscimento. Nel 2011 approda a Sanremo con “Il mare immenso” che però non bissa i successi precedenti ed apre un periodo che sembra preludere al ritorno nel dimenticatoio. E invece la nuova sterzata arriva nel 2015, quando con “Roma-Bangkok” fa di nuovo il botto: il brano diventa il più venduto in Italia degli ultimi cinque anni e la riporta di nuovo sulla cresta dell’onda. Il resto è storia recente: nel 2018 “Amore e Capoeira” regala un’altra hit da classifica alla Ferreri, la cui voce è ormai diventata inconfondibile nel panorama della musica nostrana.