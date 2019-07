Takagi & Ketra e Giusy Ferreri: 5 dischi di Platino per "Amore e capoeira"

Con oltre 160 milioni di visualizzazioni su YouTube e un curriculum di grande successo come hit estiva del 2018, “Amore e capoeira” torna a fare capolino nel mercato italiano con un quinto disco di Platino.

“Amore e Capoeira” di Takagi & Ketra

Con la partecipazione di Giusy Ferreri e del cantante giamaicano Sean Kingston, “Amore e capoeira” è un brano di dancehall reggaeton del duo musicale Takagi & Ketra pubblicato il 1° giugno 2018 per la Sony Music che ha sfondato le classifiche musicali e, ad oggi, raccoglie ancora consensi. Mentre infatti la nuova hit “Jambo” degli stessi autori impazza sulle rotazioni radiofoniche, “Amore e capoeira” ha appena raggiunto il suo quinto disco di Platino FIMI per aver superato le 250 mila unità di vendita. Il brano presenta testi e musiche di Federica Abbate e Sean Kingston ed è stato prodotto da Takagi & Ketra. Il videoclip, rilasciato il 20 giugno 2018, è stato diretto da D.O.P. con un editing di Gaetano Morbioli.

“Jambo”, un nuovo successo

La speranza per Takagi & Ketra e Giusy Ferreri è naturalmente quella di eguagliare (o superare) il successo del singolo dell’anno precedente, “Amore e capoeira”. Questo brano vede ancora una volta protagonista la voce della cantante palermitana e una produzione d’eccezione come quella del duo Takagi & Ketra, le menti dietro al successo di “L’esercito del selfie” di Lorenzo Fragola e “Oroscopo” di Calcutta. Anche la Ferreri non è estranea alle super hit, se pensiamo solo a “Roma – Bangkok”, un altro successo travolgente da ben 9 dischi di Platino e 450 mila unità di vendita, prodotto sempre da Takagi & Ketra. Altri brani di sucesso con la firma del duo di producer sono “Vorrei ma non posto” con Fedez e J-Ax e “Da sola (in the Night)” con Tommaso Paradiso ed Elisa.

“Jambo” è uscita il 24 maggio 2019 per la Columbia e Sony Music presenta un testo italo-inglese e che vede la partecipazione anche del cantante giamaicano OMI. Molto diverso dal suo predecessore, il brano rivela una forte tendenza verso i ritmi tribali, africani, e si addentra senza paura nell’afro-beat. Il brano è stato anche accompagnato da un video, per la regia di Gaetano Morbioli, che attualmente conta su YouTube oltre 19 milioni di visualizzazioni. La clip è stata girata tra Tanzania, Giamaica e Zanzibar e presenta coreografie che ricordano un po’ quelle del noto video di “This is America” di Childish Gambino.

Il significato della parola “Jambo” è stato illustrato dal duo di producer. Il concept è nato da una vacanza di Takagi in Africa e dalla realizzazione che lì chiunque, che si conosca o meno, si saluta usando i termini “Jambo Bwana” o, più semplicemente, “Jambo”. Da qui il titolo della canzone, la quale si sta di certo affermando tra i successi estivi dell’estate 2019 come una delle hit della stagione calda.