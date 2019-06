Giusy Ferreri con Takagi & Ketra: il video del nuovo singolo "Jambo"

«Un grazie di cuore alle terre e alle genti che ci hanno accolto, accompagnato e supportato in questa incredibile avventura. Grazie Tanzania per la tua immensa ospitalità. Grazie Rwanda per avervi prestato i tuoi incredibili talenti. Grazie Jamaica per i tuoi suoni e i tuoi colori». Con queste parole, i due producer Takagi & Ketra salutano l’uscita del video di “Jambo”, singolo in rotazione radiofonica dallo scorso 24 maggio e già autentico tormentone estivo con il suo ritmo travolgente. Diretto da Gaetano Morbioli, il video ufficiale di Jambo è stato girato tra la Tanzania, il Rwanda e la Jamaica e vede la partecipazione straordinaria di Sherrie Silver, giovanissima ballerina e coreografa ruandese conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, oltre che per il suo talento, anche per il suo straordinario impegno sociale. Sherrie, nominata Sostenitrice della Gioventù Rurale qualche mese fa, sostiene infatti diverse fondazioni benefiche tra le quali “Children of Destiny”, in aiuto ai bimbi senza famiglia in Rwanda. Può vantare collaborazioni con star del calibro di Lady Gaga, Rita Ora, One Republic, Nicky Jam, Rihanna e molti altri.

I colori e il ritmo dell’Africa

C’è tutta l’Africa, con i suoi straordinari colori e i suoi tanti volti sorridenti in questo video. E poi il ritmo, coinvolgente e irresistibile, che ritroviamo nei giovanissimi protagonisti della clip. Tutti loro hanno una passione in comune: la danza. C’è Shakila Kheza, la ballerina più giovane del gruppo, che vive in una casa famiglia in Rwanda. E poi Didier Maniraguha, Rachidi Munyurangabo, Thierry Ishimwe, Zainah Mbabazi, Emmanuel Bubus Nzambamwita e Regis Irwa. Questi ragazzi fanno parte del Silver Beat e abitano in Rwanda. Attraverso la danza, provano, ogni giorno, a migliorare le loro condizioni di vita. Il bambino acrobatico è invece originario di Zanzibar, vive in una casa famiglia e si chiama Mohamed Lukman Issa. La maggior parte delle riprese sono state realizzate lungo la spiaggia del Bravo Club Kiwengwa, uno dei resort più conosciuti di Zanzibar.

Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, quanti successi!

«Fuori ora il video di Jambo». Non poteva certo mancare il commento di Giusy Ferreri all’uscita del video ufficiale di Jambo, proprio lei che, insieme a Omi, è la grande artefice di questo successo. La cantante palermitana non sbaglia un colpo e, anche questa volta, la regina dei tormentoni estivi ci ha visto giusto nel collaborare nuovamente con Takagi & Ketra. Un sodalizio di straordinario successo, che ha dato vita a un nuovo tipo di sound e che ha profondamente rivoluzionato il panorama della musica pop italiana. Prima “Roma-Bangkok” con Baby K del 2015, poi “Amore Capoeira” un anno fa, canzone che ha conquistato il Wind Summer Festival oltre a ben quattro dischi di platino. Per i due producer, Alessandro Merli e Fabio Clemente, rispettivamente Tagagi e Ketra, il bottino è ancora più ampio: ricordiamo, tra gli altri, “Vorrei ma non posto” con Fedez e J-Ax, “Oroscopo” con Calcutta e “L’Esercito del Selfie” con Lorenzo Fragola e Arisa.

Il video del nuovo singolo "Jumbo"