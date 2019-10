Francesco Renga in concerto a Milano: info e scaletta

L’appuntamento è doppio: per venerdì 11 e per sabato 12 ottobre: giorni in cui la tournée teatrale di Francesco Renga approderà al teatro degli Arcimboldi di Milano, tappa de “L’altra metà Tour”, la tournée del cantautore bresciano dedicata al suo disco di inediti più recente.

Francesco Renga in concerto a Milano: le informazioni

I due concerti di Francesco Renga al teatro degli Arcimboldi di Milano inizieranno alle 21. È possibile acquistare i biglietti per entrambe le serate, sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati. Questi sono in vendita a partire da 30 euro, prezzo relativo a un posto nella seconda galleria con visibilità limitata. I posti ancora disponibili e i relativi prezzi dei biglietti:

Platea bassa a 69 euro

Platea alta a 60 euro

Prima galleria a 50 euro

Seconda galleria a 40 euro

Seconda galleria con visibilità limitata a 30 euro

I prezzi sono relativi a entrambe le serate. Il teatro degli Arcimboli si trova al civico 20 di viale dell’Innovazione: all’esterno della struttura sono presenti diversi parcheggi, sia a pagamento che gratuiti.

Francesco Renga in concerto a Milano: la scaletta

I due concerti che Francesco Renga terrà a Milano saranno i primi di una tournée che ha già conosciuto due anteprime estive, all’Arena di Verona e al teatro greco di Taormina, in provincia di Messina. Per questo è probabile che la scaletta dei due concerti ripeterà – forse, con alcune leggere modifiche – quelle già andate in scena nel corso dell’estate. Un ruolo particolare lo avranno, naturalmente, i brani estratti da “L’altra metà”, l’ultimo disco di Renga che dà il titolo all’intera tournée. Il concerto si aprirà sulle note de “L’amore del mostro” per concludersi su quelle di “Oltre”. Sarà un concerto molto lungo, con una scaletta che si comporrà di ben 33 tracce. Nel corso della serata troveranno posto, poi, alcuni brani – simbolo della discografia del cantautore bresciano, come “A un isolato da te”, “Era una vita che ti stavo aspettando”, “Ci sarai”, “L’amore altrove”, “Angelo”, “Un giorno bellissimo”, “Il mio giorno più bello nel mondo”, “La tua bellezza”, “Vivendo adesso” e “Migliore”. La probabile scaletta dei due concerti di Francesco Renga al teatro degli Arcimboldi di Milano: