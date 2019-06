Francesco Renga in concerto a Taormina: info e scaletta

Dopo l’Arena di Verona, il Teatro Antico di Taormina. Ha scelto due delle location più suggestive d’Italia (e non solo) Francesco Renga per i suoi unici due concerti dell’estate 2019. Dopo il successo del live veronese dello scorso 27 maggio, ecco che il cantautore sbarca giovedì 13 giugno nello splendido anfiteatro siciliano, che vede aprire con Renga la terza edizione della rassegna “TAOmusica”. I biglietti rimasti non sono molti, ma sono disponibili in tutti i settori e sono in vendita sul circuito Ticketone. I prezzi: Platea numerata 80,50 euro, Tribuna numerata 69 euro, Cavea numerata 52 euro, Cavea non numerata 35 euro. L’artista sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).

“L’altra metà”

L’ottavo disco di inediti di Renga, intitolato “L’altra metà”, è uscito venerdì 19 aprile ed è composto da dodici brani che parlano il linguaggio di ogni giorno, identificando attraverso le canzoni l’altra metà della vita, della verità, della storia. Parlando del disco, Renga ha dichiarato: «”L’altra metà” è anche il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare, attraverso queste canzoni, anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni». Ecco la tracklist completa del disco:

Aspetto che torni L’unica risposta Bacon Finire anche noi L’odore del caffè Meglio di notte Dentro ogni sbaglio commesso Improvvisamente Sbaglio perfetto Prima o poi L’amore del mostro Oltre

Come già spiegato dallo stesso Renga, il pregio di questo disco è quello di essere pop e rivolgersi a quante più generazioni possibili, esprimendosi in un linguaggio adatto a tutti, che riesce a fare breccia nei sentimenti. Per riuscire in una simile impresa, l’autore ha collaborato con molti artisti, tra cui Paolo Antonacci, Bungaro, Cesare Chiodo, Daniele Conti, Simone Cremonini, Antonio di Martino, Matteo Grandi, Daniele Lazzarin, Leo Pari, Gazzelle, Rakele, Edwyn Roberts, Luca Serpenti, Davide Simonetta, Patrizio Simonini, Ultimo, Colapesce, Fortunato Zampaglione e Michele Zocca.

La scaletta del concerto

Trattandosi di una delle due anteprime del tour vero e proprio, che partirà a ottobre da Milano, è probabile che la scaletta del concerto di Taormina non differisca di molto rispetto a quella eseguita a Verona, con i grandi successi a mescolarsi con i brani dell’ultimo album “L’altra metà”. Per farsi un’idea, ecco la setlist portata sul palco dell’Arena: