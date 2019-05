Francesco Renga in concerto, le date del tour teatrale

La sua partecipazione al Festival di Sanremo è stata solo l’anteprima di un anno ricco di eventi per Francesco Renga. Il 19 aprile è uscito il suo ottavo album di inediti intitolato “L’altra metà” e tra pochi giorni presenterà le nuove canzoni in due concerti: il 27 maggio all'Arena di Verona e il 13 giugno al Teatro Antico di Taormina (Me). Ovviamente la stagione dei live non finisce qui e dopo l’estate Francesco Renga darà il via ad un lungo tour teatrale. Ecco tutto le date in programma:

11 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

14 ottobre – CREMONA – Teatro Ponchielli

15 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

16 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

23 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

24 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

31 ottobre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

3 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

4 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

5 novembre – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

12 novembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

15 novembre – ATENA LUCANA (SA) – Gran Teatro Paladianflex

16 novembre – AVELLINO – Teatro Carlo Gesualdo

18 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

19 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

21 novembre – BARI – Teatro Team

22 novembre – BARI – Teatro Team

23 novembre – CROTONE – Pala Milone

5 dicembre – VARESE – Teatro Openjobmetis

7 dicembre – TRIESTE – Teatro Rossetti

10 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

12 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

13 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

14 dicembre – PARMA – Teatro Regio

17 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

I biglietti per i due live a Verona e Taormina e quelli per il tour teatrale sono in prevendita sul circuito TicketOne e nei punti vendita e prevendita abituali.

Il nuovo album di Francesco Renga

L’ottavo disco di Francesco Renga è composto da 12 brani e secondo l’artista rappresenta il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarsi attraverso la musica, le parole e attraverso la sua voce. Si tratta di un disco pop che si rivolge a più generazioni e alla stesura hanno collaborato tra gli altri Paolo Antonacci, Bungaro, Cesare Chiodo, Daniele Conti, Simone Cremonini, Antonio di Martino, Matteo Grandi, Daniele Lazzarin, Leo Pari, Flavio Pardini (Gazzelle), Rakele, Edwyn Roberts, Luca Serpenti, Davide Simonetta, Patrizio Simonini, Ultimo, Colapesce, Fortunato Zampaglione e Michele Zocca.

Ecco la tracklist completa del disco:

Aspetto che torni L’unica risposta Bacon Finire anche noi L’odore del caffè Meglio di notte Dentro ogni sbaglio commesso Improvvisamente Sbaglio perfetto Prima o poi L’amore del mostro Oltre

Un nuovo linguaggio per il nuovo album

Per l’uscita dell’album, dopo il singolo “Aspetto che torni” presentato al Festival di Sanremo, Francesco Renga ha scelto “L’odore del caffè”. Il brano è stato scritto da Ultimo e racconta di sentimenti e stati d’animo con un linguaggio semplice e diretto e grande intensità emotiva e vocale, quell’intensità che ha da sempre caratterizzato Francesco Renga come uno tra gli artisti più apprezzati dal pubblico italiano. In un’intervista esclusiva a Sky Tg24, il cantautore ha dichiarato: «Ho voluto trovare un linguaggio nuovo germogliato dalla nuova generazione di cantautori perché hanno un approccio diverso da quello dei miei all’epoca. Rispettoso della mia età e della mia storia, è partita la ricerca e ora sono felice di poterne condividere i risultati. “L'Altra metà” è un disco scritto in due anni di tentativi ed esperimenti».