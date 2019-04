Francesco Renga, esce il singolo "L'odore del caffè" scritto da Ultimo

Il 22 marzo esce “L’odore del caffè”, nuovo singolo di Francesco Renga. Il cantante ha annunciato l’arrivo del nuovo brano tramite social ringraziando l'autore Ultimo: «Un grande grazie a Ultimo per questo pezzo. Mi è piaciuto al primo ascolto e l’ho voluto fortemente nel disco». Il brano farà parte di “L’altra metà” nuovo album di Renga in uscita il 19 aprile. “L’odore del caffè” è un brano che racconta di sentimenti e stati d’animo con un linguaggio semplice e diretto e grande intensità emotiva e vocale, quell’intensità che ha da sempre caratterizzato Francesco Renga come uno tra gli artisti più apprezzati dal pubblico italiano. La pubblicazione del nuovo singolo arriva a oltre un mese di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Aspetto che torni”. Inizialmente tra i favoriti, Renga non è riuscito a replicare il successo delle edizioni passate chiudendo sorprendentemente al quindicesimo posto. Nella stessa edizione ha preso parte proprio Ultimo con la canzone “I tuoi particolari” arrivando ad un passo dalla vittoria finale.

I concerti a Verona e Taormina

Il nuovo album di Francesco Renga arriva a tre anni di distanza da “Scriverò il tuo nome” e sarà l’ottavo disco di inediti per il cantante. Le canzoni di “L’altra metà” saranno presentate dal vivo nei due concerti annunciati: il 27 maggio alla Arena di Verona e il 13 giugno al Teatro Antico di Taormina (Me). Il prossimo inverno invece Francesco Renga intraprenderà un tour più completo nei palasport italiani. I biglietti per il live al Teatro Antico di Taormina sono disponibili da lunedì 18 marzo su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di lunedì 25 marzo nei punti vendita abituali. I biglietti per il concerto all’Arena di Verona sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Il costo dei biglietti per il concerto all’Arena di Verona

Platea numerata categoria 1: 80 euro

Platea numerata categoria 2: 75 euro

Poltroncina numerata categoria 1: 69 euro

Poltroncina numerata categoria 2: 55 euro

Poltroncina numerata visibilità laterale: 55 euro

Gradinata numerata categoria 1: 45 euro

Gradinata numerata categoria 2: 40 euro

Gradinata numerata categoria 3: 35 euro

È inoltre possibile acquistare il “Gold Package” a un costo di 220 euro. Il pacchetto comprende un biglietto nel settore Buca d’Orchestra Numerata, sotto il palco, l’accesso preferenziale all’Arena tramite ingresso dedicato e welcome desk riservato, un pass laminato con cordino da collezione, un tour poster numerato “limited edition” creato esclusivamente per gli acquirenti del pacchetto, un posto auto per ciascun ordine effettuato, un invito per accedere all’hospitality dedicata durante il pre-show (dalle 19 alle 20:45), l’accesso al servizio catering (standing buffet) con aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino, hostess e cameriere a disposizione e il servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show.

15 anni da "Camere con Vista"

In attesa del nuovo album, a febbraio Francesco Renga ha celebrato i 15 anni dal suo debutto. La casa discografica ha scelto di ripubblicare l’album “Camere con Vista”, con alcune bonus track. Nella ripubblicazione sono presenti la traccia audio del brano ”Per Sempre” e una versione pianoforte e orchestra del brano “Nel Nome Del Padre”. Inoltre non poteva mancare il brano che ha trionfato al Festival di Sanremo 2005 "Angelo" (dedicato alla sua mamma) nelle sue varie versioni,“Angelo… vorrei avere i tuoi Angeli”.