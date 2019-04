Francesco Renga, il nuovo album è "L'altra metà": le canzoni

Venerdì 19 aprile 2019 è uscito l’ottavo album di inediti di Francesco Renga, intitolato “L’altra metà”. La release è disponibile non solo in digitale, ma anche in formato CD e vinile per una migliore fruizione della musica.

L’altra metà

L’ottavo disco di inediti di Renga, intitolato “L’altra metà”, è composto da 12 brani che parlano il linguaggio di ogni giorno, identificando attraverso le canzoni l’altra metà della vita, della verità, della storia. Parlando del disco, Renga ha dichiarato: «L’Altra Metà è anche il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare, attraverso queste canzoni, anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni».

Ecco la tracklist completa del disco:

Aspetto che torni L’unica risposta Bacon Finire anche noi L’odore del caffè Meglio di notte Dentro ogni sbaglio commesso Improvvisamente Sbaglio perfetto Prima o poi L’amore del mostro Oltre

Come già spiegato dallo stesso Renga, il pregio di questo disco è quello di essere pop e rivolgersi a quante più generazioni possibili, esprimendosi in un linguaggio adatto a tutti, che riesce a fare breccia nei sentimenti. Per riuscire in una simile impresa, l’autore ha collaborato con molti artisti, tra cui Paolo Antonacci, Bungaro, Cesare Chiodo, Daniele Conti, Simone Cremonini, Antonio di Martino, Matteo Grandi, Daniele Lazzarin, Leo Pari, Flavio Pardini (Gazzelle), Rakele, Edwyn Roberts, Luca Serpenti, Davide Simonetta, Patrizio Simonini, Ultimo, Colapesce, Fortunato Zampaglione e Michele Zocca.

Per anticipare la release, Francesco Renga ha diffuso “L’odore del caffè”, singolo associato a un videoclip pubblicato su YouTube che, di recente, ha raggiunto e superato le 500 mila visualizzazioni.

Francesco Renga instore tour 2019

A partire dal 19 aprile, Francesco Renga sarà protagonista di un instore tour che lo porterà ad incontrare i fan in giro per l’Italia in attesa di un tour vero e proprio. Ecco la lista completa di tutti gli appuntamenti dell’Altra Metà: