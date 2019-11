Da una parte il pop raffinato dei Tiromancino. Dall’altra il rap di Tormento. Un incontro non proprio scontato quello tra due mondi apparentemente così lontani che si concretizza in “Per quel che ne so”, singolo a doppia firma uscito venerdì 22 novembre. Un brano che nasce da 20 anni di amicizia e stima reciproca: la canzone è stata scritta insieme da Federico Zampaglione, Raige, Dutch Nazari e Matteo Di Nunzio, con la produzione degli SDJM.

Le parole dei protagonisti

«Tanti artisti sono coinvolti nella produzione di questo brano, e ognuno ha regalato energie che ti investono quando lo ascolti – racconta Tormento, che torna a collaborare con altri artisti dopo J-Ax – caratteri diversi, esperienze personali, emozioni che si incontrano e si ritrovano unite quando si tratta un argomento così delicato che ci accompagna in ogni istante di questo viaggio. Ognuno alla ricerca di immagini che raccontino la propria visione dell'amore. Immagini, perché le parole da sole non bastano. La musica permette questa magia evocando le sensazioni come un incantesimo. È un onore per me collaborare con i Tiromancino, li seguo da quando ero alle prime armi. La profondità che ha Federico nella scrittura è stata da sempre un'ispirazione. L'atmosfera che crea il suo timbro ha sempre portato la musica italiana in nuovi territori, racchiude le più alte vette e la profondità del mare». E Zampaglione aggiunge: «Tormento è una voce storica e unica nella scena hip hop italiana. Ho sempre amato la sua vena soul e la sua scrittura diretta e ispirata. È stato un vero piacere collaborare con un artista come lui, scrivendo e cantando il ritornello di questa canzone».

Il testo di “Per quel che ne so”

Di seguito il testo di “Per quel che ne so”, il nuovo singolo firmato Tiromancino e Tormento:

L'amore per quel che ne so

Ti sembra che hai imparato e poi sbagli da capo

Mescola i contro coi pro

Offre una soluzione ma complica le cose un po'

L'amore per quel che ne so

Spettacolo perfetto, regalami il biglietto

La voce nel dire di no

Non è così convinta, e poi te la do vinta lo so.

Un secolo in un attimo

La melodia di un battito

L'amore per quel che ne so

E' fare finta che posso anche dirti di no.

Non ha un prezzo e non lo puoi pagare

Se non ti sceglie devi rinunciare

Puoi fare finta che non faccia male

E giuri che sai cosa fare

Ma lo sai bene che ci vuole tempo

Per porre fine a questo tormento

Non è un mistero e tutti lo sappiamo

Che in fondo d'amore viviamo.

L’amore per quel che ne so

Se strappa poi ricuce, se parli poi traduce

L'amore per quel che ne so

Abbatte le fortezze, confonde le certezze che ho

Non me lo spiego, è magico

Ciò che non vedo e immagino

L'amore per quel che ne so

E' fare finta che posso anche dirti di no.

Non ha un prezzo e non lo puoi pagare

Se non ti sceglie devi rinunciare

Puoi fare finta che non faccia male

E giuri che sai cosa fare

Ma lo sai bene che ci vuole tempo

Per porre fine a questo tormento

Non è un mistero e tutti lo sappiamo

Che in fondo d'amore viviamo.

E non ci sono regole per quel che ne so

Nessuno schema facile per quel che ne so

Non so neanche se a credere più a quello che so

Quando tu te ne vai se ne va un po' di me.

Non ha un prezzo e non lo puoi pagare

Se non ti sceglie devi rinunciare

Puoi fare finta che non faccia male

E giuri che sai cosa fare

Ma lo sai bene che ci vuole tempo

Per porre fine a questo tormento

Non è un mistero e tutti lo sappiamo

Che in fondo d'amore viviamo.

In fondo d'amore viviamo.