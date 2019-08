Elisa: nuove date per il "Diari Aperti Tour"

Dopo la conclusione del suo tour europeo e lunghe giornate in studio di registrazione, Elisa dà il suo annuncio su Instagram: il tour “Diari Aperti” si arricchirà di nuove date tra Brescia, Bari e Acireale.

Elisa: le nuove date del tour Diari Aperti

Parlando con i suoi fan su Instagram, Elisa ha scritto: «Stiamo tornando per l’ultimo abbraccio del capitolo “Diari Aperti”. Ci vediamo presto nei Palasport con altri piccoli pezzi di diari segreti da condividere e cantare con voi a squarciagola. E vi prometto che ce la metterò tutta per mantenere l’intimità che abbiamo vissuto nei teatri. Il mio sogno sarà chiudere gli occhi e immaginarci ancora avvolti in un’unica vibrazione».

Ecco l’elenco completo delle date del “Diari Aperti Live” nei Palasport:

25 novembre, Torino @ Pala Alpitour

27 novembre, Milano @Mediolanum Forum di Assago

30 novembre, Brescia @ Brixia Forum (NUOVA DATA)

4 dicembre, Bari @ PalaFlorio (NUOVA DATA)

6 dicembre, Acireale @ PalArtHotel (NUOVA DATA)

9 dicembre, Bologna @ UnipolArena

12 dicembre, Firenze @ Nelson Mandela Forum

17 dicembre, Roma @ Palazzo dello Sport

Diari Aperti Live Tour nei Palasport: i biglietti e la scaletta

I biglietti del tour di Elisa sono in prevendita a partire dal 9 agosto 2019 alle ore 16 nei punti vendita abituali e su TicketOne a partire invece dal 13 agosto. Per tutte le date fino a questo momento annunciate la fascia di prezzo del biglietto di partenza va dai 35 euro a salire. Per motivi di bagarinaggio, non sarà però possibile acquistarne più di 4 per singolo account creato.

Ecco la possibile scaletta dei concerti: la seguente setlist fa riferimento alle canzoni che Elisa ha cantato dal vivo nel corso del suo “Diari Aperti Live nei teatri”:

Come fosse adesso Promettimi Anche fragile Tua per sempre Eppure sentire (un senso di te) Heaven out of Hell Luce (tramonti a nord-est) 7 times Dancing Quelli che restano Se piovesse il tuo nome L’anima vola Stay Rainbow A prayer Vivere tutte le vite L’estate è già fuori Broken / Labyrinth / Cure me / No hero Together Tutta un’altra storia Gli ostacoli del cuore A modo tuo

Diari Aperti

“Diari Aperti” è la decima fatica discografica della cantautrice Elisa. Pubblicato il 26 ottobre 2018 dall’etichetta Universal, il disco è stato scritto e cantato in italiano e risulta dunque essere il secondo nella nostra lingua dell’autrice, preceduto solo da “L’anima vola” (2013). Dall’album, che si è portato a casa un disco di Platino, sono stati estratti quattro singoli che hanno riscosso un discreto successo: “Quelli che restano” (14 settembre 2018), “Se piovesse il tuo nome” (28 settembre 2018 e doppio disco di Platino), “Anche fragile” (18 gennaio, presentato poi a Sanremo) e “Vivere tutte le vite” (3 maggio). “Diari Aperti” è stato poi ripubblicato in un’edizione bonus disponibile sulle piattaforme streaming come Spotify e Amazon Prime, con un’aggiunta di due importanti featuring: “Se piovesse il tuo nome” feat. Calcutta e “Vivere tutte le vite” feat. Carl Brave.