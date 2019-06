Elisa e Carl Brave: fuori il video del singolo "Vivere tutte le vite"

Elisa ha scelto Carl Brave per dare una nuova veste alla sua canzone “Vivere tutte le vite” e farne un singolo. Il brano è stato pubblicato lo scorso 3 maggio, ma ora è uscito anche il video ufficiale, diretto dal duo di videomaker romani YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), già collaboratori della cantautrice friulana.

Il videoclip di “Vivere tutte le vite”

Il video ufficiale di “Vivere tutte le vite”, nuovo singolo di Elisa in duetto col rapper - cantautore romano Carl Brave, è stato pubblicato sul canale Youtube della cantante mercoledì 12 giugno 2019, poco più di un mese dopo la condivisione del brano sulle piattaforme di streaming. Protagonisti della clip, diretta da YouNuts!, sono proprio Elisa e Carl Brave, intenti a godere della bellezza di Roma in sella a una vespa rossa. Il video si sviluppa tra le strade della capitale, con qualche sosta nel verde dei prati, davanti al buon cibo e a un bicchiere di vino rosso nelle osterie. La canzone “Vivere tutte le vite” è contenuta nell’ultimo album di Elisa, “Diari aperti”, nella versione originale e solista del brano. Il duetto con Carl Brave è una bonus track inserita in una nuova edizione del disco, pubblicata sulle piattaforme di streaming lo scorso 3 maggio 2019.

Gli ultimi progetti di Elisa: “Secret diaries” EP

Di recente Elisa ha riservato un’altra sorpresa ai suoi fan pubblicando “Secret diaries”, un EP in lingua inglese composto da cinque inediti, pubblicato in digitale il 7 giugno 2019 per Island Records. “Diari aperti” è stato il secondo lavoro discografico di Elisa interamente in lingua italiana dopo “L’anima vola” (2013), e ora la cantautrice friulana ha voluto tornare all’inglese con questo EP dagli arrangiamenti caldi, quasi da demo: «È un lavoro a cui tengo moltissimo - ha detto Elisa durante l'ascolto con i fan - ho deciso di tenere le primissime registrazioni perché mi piace quel sapore quasi "da provino". C'è aria di casa, sono proprio io. C'è intimità, femminismo, l'idea di un’America come un'isola che non c'è». Curiosità: “Feeling this way”, traccia d’apertura di “Secret diaries”, è la versione originale di “Con te mi sento così”, poi riscritta in italiano per “Diari aperti”. L’EP è disponibile anche in edizione limitata e numerata in vinile, in preorder da venerdì 7 giugno.

Il tour nei palasport

Dopo aver registrato ben 50 sold out nei teatri di tutta Italia, Elisa ha annunciato le date della sua tournée nei palasport. Il “Diari aperti live” tour riprenderà il prossimo autunno, partendo il 25 novembre dal Pala Alpitour di Torino, per poi fare tappa nei palazzetti di Milano, Bologna, Firenze e Roma. I biglietti per assistere ai prossimi concerti di Elisa sono già disponibili all’acquisto su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Ecco tutte le date finora annunciate per il ritorno di “Diari aperti live”: