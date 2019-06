Elisa: annunciate le date del tour nei palasport

Forte del grandissimo successo riscosso con il tour nei teatri, conclusosi a fine maggio all’insegna dei sold out, Elisa ha già annunciato nuovi appuntamenti live in vista dell’autunno 2019. Questa volta i concerti si terranno in un contesto nettamente diverso e più grande, quello dei palasport. La cantautrice di Monfalcone tornerà a presentare al pubblico il suo ultimo album “Diari aperti” a partire dal prossimo 25 novembre. Ecco tutte le info per non perdersi i suoi live nei palazzetti.

Elisa in concerto nei palasport: date e biglietti

Dopo aver registrato ben 50 sold out nei teatri di tutta Italia, Elisa è pronta a conquistare i grandi spazi dei palasport. Il “Diari aperti live” tour riprenderà il prossimo autunno, partendo il 25 novembre dal Pala Alpitour di Torino, per poi fare tappa nei palazzetti di Milano, Bologna, Firenze e Roma. I biglietti saranno disponibili in esclusiva presale per il fanclub dalle ore 11:00 di martedì 4 giugno, mentre le vendite generali partiranno online su circuito Ticketone alle ore 11:00 di mercoledì 5 giugno. Per l’acquisto nei punti vendita autorizzati si dovrà aspettare una settimana in più, potrete trovare i biglietti dalle ore 11:00 di mercoledì 12 giugno. Ricordiamo che sarà possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per ciascun cliente. Ecco le prime date annunciate per il “Diari aperti live” tour nei palasport di Elisa:

25 novembre 2019 Torino, Pala Alpitour

27 novembre 2019 Assago (Milano), Mediolanum Forum

9 dicembre 2019 Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

12 dicembre 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

17 dicembre 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Il successo di “Diari aperti”, l’ultimo album di Elisa

Elisa ha pubblicato “Diari aperti”, il suo ultimo disco, il 26 ottobre 2018 per Universal Music Italia. Si tratta del decimo album in studio della sua carriera, nonché della sua seconda pubblicazione discografica interamente in lingua italiana dopo “L’anima vola” (2013). “Diari aperti” è stato anticipato dall’uscita dei singoli “Quelli che restano” (in featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome” e del brano dedicato a suo figlio Sebastian “Promettimi”; dall’album sono poi stati estratti anche i singoli “Anche fragile” e l’ultimo arrivato “Vivere tutte le vite” in collaborazione con Carl Brave. Elisa ha presentato il disco al pubblico attraverso una lunga tournée teatrale che ha registrato ben 50 sold out in tutta Italia. Conclusa l’esperienza live nei teatri, la cantautrice tornerà ad esibirsi sui palchi dei palazzetti a partire dal prossimo autunno. Quasi tutti i brani dell’album portano la firma della stessa Elisa, tranne le canzoni “Se piovesse il tuo nome” (certificata doppio disco di platino, scritta da Calcutta, Dario Faini e Vanni Casagrande) e “Tua per sempre” (di Davide Petrella). Petrella ha collaborato con la cantante anche alla stesura dei brani “L’estate è già fuori” e “Con te mi sento così” (firmata anche da Andrea Rigonat, marito e chitarrista di Elisa). “Vivere tutte le vite”, invece, vede Elisa affiancata da autori come Federica Abbate e Cheope. Attualmente, grazie alle sue vendite, “Diari aperti” si è guadagnato il disco di platino.