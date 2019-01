Elisa, il nuovo singolo è "Anche fragile"

Un altro pezzo dei “Diari aperti” di Elisa è stato estratto come nuovo singolo: si tratta di “Anche fragile”, quarta traccia dell’album, scritta e composta dalla cantautrice friulana. Il brano è accompagnato da un video ufficiale diretto da YouNuts, duo di videomaker romani (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia). Nella clip, girata in una villa sulle sponde del Lago di Como, si alternano immagini di Elisa al pianoforte e ricordi di famiglia proiettati sulle pareti: filmati e foto dei due figli e del marito Andrea Rigonat. I fotogrammi sulla pelle dell’artista rendono chiara l’importanza di questa canzone, che si può considerare come il manifesto del disco stesso. Sulla copertina di “Diari aperti”, infatti, compare parte del testo di “Anche fragile”, confessione di un’anima forte che ammette le proprie debolezze.

“Diari aperti”, il nuovo album

Elisa ha da sempre una passione, un’abitudine che può benissimo funzionare come valvola di sfogo: «ho sempre scritto diari. Il primo mi è stato regalato dalla zia che tornava dalla Cina. Non riesco a scriverli tutti i giorni». Ecco spiegato il titolo del suo nuovo album “Diari aperti”, uscito il 26 ottobre 2018. Il disco è stato anticipato da tre brani: “Quelli che restano” (in featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome” e “Promettimi”. Il 18 gennaio 2019 è stato condiviso il video del nuovo singolo “Anche fragile”, curiosità: il testo della canzone si rifà proprio ad alcune pagine dei diari personali di Elisa. “Diari aperti” è il suo secondo album in studio interamente in italiano dopo “L’anima vola” (2013).

Il tour 2019: tutte le date

A partire da marzo 2019, Elisa darà il via al suo “Diari aperti tour”, live nei teatri di tutta Italia. Data la grande richiesta da parte del pubblico, il calendario si sta arricchendo sempre più di concerti. Molti show, infatti, hanno già registrato il sold out. I biglietti sono disponibili in prevendita su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, a partire da 39 euro (diritti di prevendita inclusi). Il prezzo varia a seconda della location e del posto selezionato. Di seguito tutte le date del “Diari aperti tour” di Elisa, aggiornate ad ora: