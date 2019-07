J-Ax, il nuovo album arriva nel 2020

Attualmente domina la rotazione radiofonica con due brani, ennesima dimostrazione della capacità di J-Ax di reinventarsi anno dopo anno. L’artista è protagonista indiscusso dell’estate 2019 con la hit “Ostia Lido” e ha partecipato anche a “Senza pensieri” nuova canzone di Rovazzi che vede la collaborazione di Loredana Berté. Un sodalizio rinnovato dopo la rottura con Fedez e che fa il paio con il ritorno in scena con Dj Jad. Proprio durante il tour con il suo amico e collega e con il quale ha formato gli “Articolo 31”, J-Ax ha dichiarato di essere anche impegnato nella lavorazione del nuovo album. Il progetto discografico, che arriverà a 5 anni da “Il Bello di Essere Brutti”, arriverà nel 2020 e per lo stesso sono già pronte circa 20 tracce demo. Un lavoro costante che dimostra la voglia e il periodo d’oro da parte del cantante. L’anno prossimo suggellerà quindi il ritorno da solista di J-Ax che negli ultimi anni è stato impegnato con Fedez nel progetto “Comunisti Col Rolex”. Un’esperienza conclusa con il concerto a San Siro e che ha interrotto poi i rapporti tra i due artisti.

Il tour con Dj Jad e il ritorno degli Articolo 31

Il nuovo album arriva quindi a sorpresa considerando che lo stesso J-Ax aveva dichiarato di volersi prendere un anno di pausa. In attesa di conoscere i nuovi brani del rapper, c’è la possibilità di celebrare i suoi 25 anni di carriera seguendo una delle sue date in programma per l’estate. Accanto a DJ Jad, compagno negli Articolo 31, sarà in giro per tutta la penisola fino a settembre. Dopo la tappa a Roma, ecco tutte le date in programma:

12 luglio Genova, Porto Antico

14 luglio Verona, Arena

20 luglio Bibione (Ve) Piazzale Zentih

31 agosto Noci (Ba), Foro Boario – Animenote Noci Music Festival (opening act: Boomdabash + Jefeo)

7 settembre Catania, Villa Bellini – Estate Catanese (opening act: Jefeo)

14 settembre Mondovì (Cn), Mondovicino Arena – Wake Up Music Festival (opening act: Boomdabash + Jefeo)

Le hit di J-Ax e Articolo 31 nei concerti estivi

La scaletta dei concerti ripercorrerà la carriera di J-Ax. Una gran parte dello spettacolo sarà dedicata ovviamente all’esperienza come Articolo 31 con tutte le canzoni più importanti del duo. Tra i brani presenti spazio a “Spirale ovale”, “Domani smetto”, “Un urlo”, “2030”, “L’italiano medio”, “Ohi Maria” e “Il funkytarro”. Non mancheranno le hit da solista di J-Ax come “Non è un film”, “Piccoli per sempre”, “Gente che spera”, “Maria Salvador” e l’ultima “Ostia Lido” da settimane ai primi posti delle classifiche delle canzoni più ascoltate in Italia. Il tour estivo arriva dopo l’esperienza di grande successo avvenuta ad ottobre quando con una serie di concerti al Fabrique di Milano ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera. Dopo i concerti nel capoluogo, i due hanno trasformato il live in una tournée estiva. Questa la scaletta eseguita per Rock in Roma: