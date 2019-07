Rovazzi, il singolo "Senza Pensieri" feat J-Ax e Loredana Berté: il testo

Mercoledì 10 luglio è uscito “Senza Pensieri”, il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, disponibile in streaming digitale e in rotazione radiofonica. La canzone è un brano estivo in featuring con Loredana Berté e J-Ax, e già da qualche giorno si trovava in pre-save su Spotify.

“Senza pensieri”, nuovo singolo per l’estate di Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi avrà anche solo quattro singoli all’attivo, ma con i suoi brani si è già portato a casa la bellezza di 13 dischi di Platino. Gli ultimi successi risalgono a “Volare” feat. Gianni Morandi e “Faccio quello che voglio” feat. Emma, Nek e Al Bano. Ora è il momento di “Senza Pensieri” in collaborazione con J-Ax e Loredana Bertè. La canzone è stata scritta insieme a Danti ed è stata rilasciata per la Virgin Records (Universal Music Italia) con una produzione di Merk & Kremont.

“Senza Pensieri” affronta i grandi temi e le difficoltà dell’umanità sotto la luce spesso troppo spensierata della quotidianità delle persone comuni. Con le sue sonorità pop-funky, il brano illustra i problemi difficili da ignorare che riguardano le responsabilità verso il futuro, anche del pianeta, che nella vita di tutti i giorni riusciamo a mascherare con le piccole, mediocri attività che ci fanno sentire bene. Quella poca voglia di impegnarsi che contraddistingue l’estate di un’adolescenza arrivata troppo tardi, e che non dovrebbe distrarci da ciò che conta davvero eppure, immancabilmente, ci sottrae ai nostri doveri.

“Senza Pensieri”, il testo della canzone

Di seguito, il testo di “Senza Pensieri” di Rovazzi feat. J-Ax e Loredana Berté:

Nella testa ho un buco nero

Spendo soldi per sentirmi più leggero

Nuovo show spettacolare

Su un’isola di plastica in mezzo al mare

Faccio mille foto mai vestito uguale

In 15 secondi ci si può annoiare

Non mi ricordo più che cosa devo fare

Ci sto prendendo gusto nel dimenticare

Senza problemi senza pensieri

L’insalatina per restare leggeri

Senza problemi senza pensieri

La posto oggi ma è una foto di ieri

Travolti dallo stress delirio universale

Basta solo non pensare

Il mondo finirà non ti devi preoccupare

Pronti con la prova costume per il riscaldamento globale

Oh na na na na…

Senza pensieri nessuno vuole problemi

Solo fake news e clickbaiting, baby

Laureata con 110 brava

Ma mandami foto dei piedi

che sorrido

Sotto sedativo

Acquisto compulsivo

Roba che non serve la voglio per primo

Per fare il figo dovrò chiedere un fido

Mi sa che tocca fare un altro pezzo estivo

Senza problemi senza pensieri

Come i vecchietti a esaminare i cantieri

Senza problemi senza pensieri

Abbiamo terra piatta e cieli sereni

Travolti dallo stress delirio universale

Basta solo non pensare

Il mondo finirà non ti devi preoccupare

Pronti con la prova costume per il riscaldamento globale

O na na na…

Non pensare non pensare non pensare lascia stare

Ti fa male ti fa male ti fa male

Dico sì ma non so più chi sono

La gente mi parla ma capisco solo

O na na na