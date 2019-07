J-Ax e Articolo 31 in concerto a Rock in Roma: info e scaletta

Il tour “double face” di J-Ax arriva nella Capitale. L’ex Articolo 31 si riunisce con il suo sodale Dj Jad ospite dell’Ippodromo Capannelle per una delle serate nell’ambito di Rock in Roma: il concerto di sabato 6 luglio inizierà alle 21.45. Biglietti in vendita ancora sul circuito Ticketone a 40,25 euro. Non sarà solo musica però il live romano. Sul palco con J-Ax e gli Articolo 31 ci sarà infatti anche Raptuz, pioniere dei graffiti in Italia che, co-fondatore della Spaghetti Funk, ha portato insieme al collettivo il live painting per la prima volta nel nostro Paese alla fine degli anni ’90. Raptuz presenzierà a tutte le date in programma, portando sul palco nuovamente il live painting, contribuendo alla celebrazione dei 25 anni di carriera di J-AX e alla costruzione di questo spettacolo che porterà gli spettatori in un viaggio esplosivo tra passato e presente.

J-Ax e Articolo 31 in concerto nel 2019: le date

Pochi appuntamenti selezionati nell’estate di J-Ax e Dj Jad, che si muoveranno lungo tutta la penisola da qui a settembre. Ad aprire il concerto romano, come il resto del tour, sarà il giovane trapper emergente (appena diciannovenne) Jefeo, che a poche settimane dalla pubblicazione del suo primo album “Teenager” (uscito il 10 maggio) accompagnerà J-Ax lungo tutte le sue date estive. Questo il calendario delle date in programma:

Sabato 6 luglio – Roma, Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

Lunedì 12 luglio – Genova, Arena del Mare del Porto Antico

Domenica 14 luglio – Verona, Arena

Sabato 20 luglio – Bibione (VE), Spiaggia piazzale Zenith

Sabato 31 agosto – Noci (BA), Animanote Musica in collina, Foro Boario

Sabato 7 settembre – Catania, Villa Bellini

Sabato 14 settembre – Mondovì (CN), Wake Up Music Festival, Mondovicino Arena

La probabile scaletta

J-Ax non ama ripetere pedissequamente i suoi concerti uno dopo l’altro senza variazioni, per cui è non è semplice immaginare quale potrà essere l’esatta scaletta del concerto romano. Di sicuro, nella parte dedicata agli Articolo 31, non mancheranno tutte le hit del gruppo. Non ci dovrebbe essere spazio, invece, per l’ultima hit cui ha partecipato l’ex leader degli Articolo 31, “Senza pensieri” di Fabio Rovazzi, che vede appunto la collaborazione di J-Ax e di Loredana Bertè ma che, come ovvio, farà parte del repertorio del cantante di “Andiamo a comandare”. Di seguito la scaletta eseguita al concerto del 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano, aperto dall’ultimo singolo “Timberland pro”: